Con un formato inédito de 48 selecciones, las cuotas del mundial presentan nuevas dinámicas que todo apostador debe conocer. En este informe de Depor desglosamos quiénes son los candidatos de fierro, qué equipos pagan mejor y cómo armar tu estrategia para rentabilizar tu conocimiento futbolístico en este megaevento.

Mejores casas de apuestas para el Mundial 2026

El fanático peruano es, ante todo, un amante del buen fútbol. Si bien la ausencia de la Blanquirroja duele, esto permite al apostador actuar con cabeza fría, sin el sesgo emocional, buscando rentabilidad en potencias como Brasil, Argentina o las máquinas europeas.

Para entrar al juego con seguridad, es vital elegir plataformas que operen con transparencia en el país. Un dato clave para tu comodidad es que la gran mayoría de los sitios de apuestas que operan desde Perú ofrecen transferencias bancarias directas, facilitando el movimiento de tu dinero.

Estrategias para apostar en el nuevo formato de 48 equipos

Este Mundial rompe todos los esquemas conocidos: 48 equipos y una fase de grupos donde clasifican los dos primeros y los ocho mejores terceros. Este cambio estructural impacta directamente en las cuotas de los favoritos del Mundial 2026.

¿Dónde está el negocio? Al haber tantos cupos para los dieciseisavos de final, las cuotas por “Clasificación” de las potencias son ínfimas (pagan céntimos por cada sol). El valor real para el apostador peruano está en el mercado de “Ganador de Grupo”. Aquí es donde se pueden multiplicar los Soles (S/), ya que acertar al líder absoluto de la zona ofrece retornos mucho más jugosos que simplemente apostar a que pasarán de ronda.

Análisis de Cuotas: Ganadores de Grupo

A continuación, revisamos las cuotas de las selecciones del Mundial 2026 actualizadas, adaptadas al formato decimal (2,50) que utilizamos en Perú.

Grupo A: El ‘Tri’ defiende la casa

México tiene la presión y la ventaja de ser anfitrión. En el Azteca se hacen fuertes y su cuota es bastante atractiva para una combinada.

Grupo B: La fiabilidad suiza

Suiza es como un reloj: rara vez falla en fases de grupos. Suelen ser equipos ordenados que sacan los resultados necesarios. Paga el doble, lo cual es excelente valor.

Grupo C: La ‘Canarinha’ siempre cumple

Brasil es el “segundo equipo” de muchos peruanos. Su cuota es baja (1,15), lo que indica que las casas lo ven sobrado en esta fase. Es la típica “fija” para armar una jugada múltiple segura.

Grupo D: Estados Unidos quiere respetar la localía

El anfitrión principal paga bien (2,20). Sin embargo, ojo con Australia, un rival que nos trae recuerdos complicados (el repechaje), pero que sabe competir físicamente.

Grupo E: Alemania y el vecino del norte

Alemania busca lavar su imagen tras los últimos fracasos. Pero atención a Ecuador; la ‘Tri’ tiene una generación dorada muy física que podría pelear el primer lugar. Esa cuota de 3.30 tienta.

Grupo F: La Naranja Mecánica al mando

Países Bajos domina las cuotas al ganador del Mundial 2026 en su zona con una probabilidad implícita del 66%. Japón es peligroso, pero los neerlandeses suelen arrasar en grupos.

Grupo G: Bélgica ante su última chance

Aunque su generación dorada va de salida, Bélgica sigue teniendo calidad individual superior a sus rivales de grupo.

Grupo H: España, favorita absoluta

La “Roja” europea llega con un fútbol de posesión que suele desarmar a equipos menores. Tienen una de las cuotas campeón del mundo 2026 más sólidas del mercado general.

Grupo I: Francia y el factor Mbappé

Francia es candidata fija en todas las “pollas” y apuestas. Paga poco, pero es una inversión de bajo riesgo.

Grupo J: Argentina defiende la corona

La “Scaloneta”, muy querida también por gran parte de la afición peruana, tiene el camino allanado en su grupo.

Grupo K: Portugal y el ‘Comandante’

Portugal lidera las preferencias, probablemente en el último baile de CR7. Colombia, nuestro vecino, paga 2,20; una opción de valor interesante si los lusos se descuidan.

Grupo L: Inglaterra va con todo

Los ingleses tienen un plantel tan profundo que pueden rotar y seguir ganando cómodamente. Son claros favoritos.

Cuotas al Ganador Final: El mercado de largo plazo

Las cuotas al campeón del mundo 2026 en el mercado de “Ganador Absoluto” (Outright) son las que pueden engordar tu billetera si tienes buen ojo clínico y paciencia. Apostar con años o meses de anticipación siempre paga más. Al cierre de esta edición (04.02.2026), así pagan los favoritos en las plataformas disponibles en Perú:

Selección Cuota (Aprox.) España 6.00 Inglaterra 8.00 Francia 8.00 Brasil 9.00 Argentina 10.00 Portugal 10.00 Alemania 12.00 Países Bajos 20.00

Nota: Las cuotas son referenciales y fluctúan día a día.

¿Dónde está el valor real?

Ir a la segura con los favoritos es lógico, pero los verdaderos golpes se dan buscando valor donde otros no miran.

El caso de Alemania ( 12.00 ): Ver a una potencia histórica pagando 12 veces lo apostado es una anomalía del mercado. Si los teutones recuperan la memoria futbolística, esa cuota se desplomará. Es una oportunidad de inversión a largo plazo.

Ver a una potencia histórica pagando 12 veces lo apostado es una anomalía del mercado. Si los teutones recuperan la memoria futbolística, esa cuota se desplomará. Es una oportunidad de inversión a largo plazo. El factor Noruega: Paga 30.00 a campeón, lo cual es casi imposible. Pero aquí la estrategia cambia: no apuestes a campeón, apuesta a los goles. La presencia de Erling Haaland convierte los partidos de Noruega en una mina de oro para mercados de “Ambos Anotan” o “Over 2,5 goles”.

¿Por qué fluctúan las cuotas?

Para el apostador peruano que recién se inicia, es vital entender que las cuotas de los favoritos al Mundial 2026 no son estáticas; son organismos vivos que reaccionan a:

Lesiones: La baja de una estrella mundial (imagina una lesión de Vinícius o Mbappé previo al torneo) dispara la cuota de su país hacia arriba inmediatamente (paga más porque es menos probable que ganen). Volumen de Mercado: Si todo el Perú empieza a apostar masivamente por Brasil, la casa de apuestas bajará la cuota de la ‘Canarinha’ para protegerse y equilibrar el riesgo. Noticias de última hora: Desde convocatorias sorpresivas hasta escándalos internos en las concentraciones, todo afecta la percepción de probabilidad.

Conclusión

Aunque la Selección Peruana tenga que ver este Mundial por televisión, la fiesta del fútbol no se detiene. Las cuotas del Mundial 2026 ofrecen un abanico de posibilidades para que el hincha viva el torneo con la misma intensidad de siempre. Ya sea apoyando a un vecino sudamericano o buscando el golpe con una potencia europea, las oportunidades para ganar en soles están servidas. Recuerda siempre jugar con responsabilidad y analizar cada variable antes de confirmar tu cupón.

Preguntas frecuentes sobre las cuotas en el Mundial 2026

¿Es posible apostar en soles (PEN) a las cuotas Copa del Mundo?

Sí, totalmente. La mayoría de las casas de apuestas legales en Perú permiten configurar tu cuenta en moneda local (S/). Esto es ideal para evitar perder dinero en tasas de cambio y tener un mejor control de tu banca.

¿Cuándo se publican las cuotas para los partidos específicos?

Las cuotas para el mercado de “Ganador del Partido” (1X2) suelen salir inmediatamente después del sorteo oficial de la fase de grupos. Sin embargo, las cuotas copa del mundo 2026 (ganador del torneo) ya están disponibles en la sección de apuestas futuras.

¿Cuál es la mejor estrategia si no juega mi selección?

Al no tener el “corazón” puesto en la Bicolor, tienes una ventaja analítica. Busca “Value Bets” (apuestas de valor) donde la cuota pague más de lo que la probabilidad real sugiere. Analiza estadísticas frías y momentos de forma en lugar de apostar por hinchaje.

¿Quiénes son los máximos favoritos en las apuestas hoy?

Hoy por hoy, las plataformas colocan a España, Inglaterra y Francia en el podio, con cuotas que oscilan entre 6.00 y 8.00. Brasil y Argentina les siguen muy de cerca, completando el top 5 de candidatos.