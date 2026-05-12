Este análisis para los pronósticos Lens vs PSG se enfoca en el duelo de la antepenúltima jornada de la Ligue 1, que se disputará el miércoles 13 de mayo en el Stade Bollaert-Delelis. El PSG busca coronarse, mientras que el Lens quiere cerrar con broche de oro una temporada histórica.

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Puntos clave para el partido Lens vs PSG

Con 67 puntos tras 32 partidos, esta es la mejor temporada del Lens desde la campaña 2020/21.

El PSG ganó sus últimos tres partidos como visitante sin conceder un solo gol.

Las cuotas a favor del PSG implican poco más de un 51% de probabilidad de victoria, su cotización más alta en toda la temporada de la Ligue 1.

El PSG ha ganado los 25 partidos en los que ha marcado Désiré Doué.

Análisis y estado de forma: Lens vs PSG

El Lens llega a este encuentro tras una campaña excepcional en la que ya aseguró su clasificación para la Champions League. Su rendimiento en casa fue un pilar fundamental, promediando 2.63 puntos por partido como local. Sin embargo, con el objetivo principal cumplido, el factor motivacional podría no estar a su máximo nivel, especialmente frente a un rival que se juega el campeonato.

Por otro lado, el PSG tiene el título de la Ligue 1 al alcance de la mano. Un empate les basta para coronarse campeones por quinta vez consecutiva. El equipo de Luis Enrique demostró ser dominante tanto en casa como fuera, promediando 2.13 puntos por partido en sus desplazamientos y liderando las métricas ofensivas y defensivas de la liga. Su enfoque estará puesto en resolver el trámite lo antes posible.

Nuestra apuesta segura: victoria del PSG

La apuesta por la victoria del PSG se sustenta en la necesidad y la calidad del equipo visitante. Con el título en juego, se espera un rendimiento de máxima concentración por parte del PSG. Las cuotas de 1.95 ofrecen un valor considerable, ya que es el precio más alto que se pagó por su victoria en toda la liga. Además, el historial directo favorece al PSG, que ganó los últimos cinco enfrentamientos de liga contra el Lens.

Apuesta de valor del resultado al descanso: PSG

Esta selección se basa en la probabilidad de que el PSG busque imponer su autoridad desde el inicio para evitar complicaciones. Aunque el Lens es fuerte en casa, solo se fue con ventaja al descanso en 7 de sus 16 partidos como local. El PSG, por su parte, lideró el marcador tras los primeros 45 minutos en 4 de los últimos 5 duelos directos contra el Lens. Una cuota de 2.50 para este mercado representa una oportunidad de valor atractiva.

Alineaciones probables Lens vs PSG