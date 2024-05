Los mejores bonos de bienvenida de la Copa América 2024

Conoce los bonos que las mejores casas de apuestas ofrecen para sus nuevos clientes y elige la mejor alternativa para realizar tus próximas apuestas. Recuerda que aplican términos y condiciones para todos los bonos aquí mencionados.

Bono de bienvenida de Betano

Este operador tiene una gran oferta para sus nuevos jugadores, con un bono de bienvenida que ofrece el 100 % del primer depósito hasta por 500 soles, una oferta destacable en el mercado nacional.

Este beneficio estará disponible para los jugadores que realicen un depósito de al menos 30 soles, y el plazo para liberar el bono es de 30 días.

Bono de bienvenida de bet365

Esta casa de apuestas ofrece un interesante bono para los nuevos usuarios. Si te registras por primera vez en bet365 puedes acceder a un bono de bienvenida de 30 dólares.

Solo puedes acceder a este beneficio si eres cliente nuevo. Además, debes realizar un depósito mínimo de 10 dólares y solicitar la oferta en un plazo de 30 días desde el registro para recibir un bono de apuesta de 100 % del monto depositado.

El código de bonificación ‘DEPOR’ se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo.

Bono de bienvenida de 1xbet

Para sus nuevos clientes, esta casa de apuestas ofrece un bono del 100% por hasta 450 soles, una cifra importante para que los nuevos jugadores disfruten de más opciones para generar ganancias.

Si eres nuevo cliente de 1xbet, puedes recibir este bono de bienvenida solo debes registrarte en el operador y hacer un primer depósito de mínimo de 4 soles. Debes revisar los términos y condiciones para cumplir los requisitos y acceder al beneficio en su integridad.

Bono de bienvenida de Solbet

Para quienes se registren por primera vez, Solbet ofrece duplicar su primer depósito por hasta 500 soles, una de las mejores promociones bienvenidas en cuanto a apuestas deportivas.

Para recibir este gran beneficio solo debes registrarte en Solbet y luego ingresar a Bonos, y “Reclamar bono”. Una vez activada esta opción puedes realizar tu primer depósito. La cantidad mínima para acceder al 100% de bono es 30 soles y la máxima es de 500 soles.

Solbet además tiene más ofertas de bienvenida ya que el segundo y tercer depósito también genera bonos del 100 % hasta por 300 soles.

Bono de bienvenida de Coolbet

La casa de apuestas del oso polar cada vez es más popular y para atraer a nuevos usuarios ofrece un bono de bienvenida en apuestas deportivas de una apuesta gratis de 50 soles.

Este importante beneficio puede recibirse con solo registrarse por primera vez en la plataforma y luego realizar un depósito de al menos 50 soles.

Tipos de bonos de bienvenida

No todas las casas de apuestas ofrecen los mismos beneficios para sus jugadores. Cada una de las plataformas conoce a su público y tiene sus diferentes métodos de fidelizarlos. Conoce más sobre los bonos de registro, bonos de primer depósito y las apuestas gratis, los bonos más populares en el mercado peruano.

Bono por registro

Este tipo de bonos es un incentivo que las casas de apuestas ofrecen a los nuevos clientes que tienen como principal y único requisito registrarse por primera vez en la plataforma. De esta manera, nuevas personas ingresan a estos sitios y, al descubrir las posibilidades de ganancias acertando las apuestas deportivas se convierten en usuarios recurrentes.

Bono por primer depósito

Probablemente la modalidad más común de promoción de las casas de apuestas son los bonos por primer depósito. Este tipo de bono consiste en darle un beneficio a los jugadores que se registren por primera vez en la plataforma y que realicen un depósito con el cual tendrán fondos para jugar. Así, además de los fondos que tiene el nuevo usuario, tendrá bonos para realizar apuestas adicionales, permaneciendo más tiempo en la plataforma y fidelizando así al público.

Apuestas gratis

Estos bonos de apuestas gratis son ofertas mediante las cuales las casas de apuestas permiten que sus jugadores accedan a jugadas sin arriesgar su propio dinero. Por lo general, estas apuestas gratis se realizan con bonos otorgados a partir de un depósito inicial. Por ejemplo, una apuesta gratis de 50 soles a partir de un depósito de 50 soles. De esta manera, el usuario puede usar la apuesta gratis antes de los 50 soles que invirtió, adaptándose así en su inicio en el mundo de las apuestas deportivas.

¿Qué es un bono de bienvenida?

Este tipo de bono es una oferta promocional que los operadores ofrecen a nuevos usuarios al registrarse en su plataforma y realizar su primer depósito. Estos bonos tienen como objetivo que los usuarios cuenten con más fondos para apostar y así incentivarlos a unirse a la casa de apuestas con regularidad y comenzar a realizar más apuestas.

¿Cómo se obtiene un bono de bienvenida para la Copa América 2024?

Cada plataforma tiene sus propios términos y condiciones para acceder a los bonos de bienvenida. Por lo general los requisitos para acceder a este beneficio son los siguientes:

Registrarse en el operador por primera vez

Realizar un depósito inicial (con un monto mínimo)

Reclamar el bono en la plataforma (sin activarse esta opción el bono no se hará efectivo)

Cumplir con los términos y condiciones del bono (cuotas mínimas de apuesta, plazos de reclamo, requisitos de apuestas, entre otros)

¿Los bonos de bienvenida son dinero real?

Los bonos de bienvenida no son dinero real pero en la práctica tienen el mismo valor para realizar apuestas. No son dinero real porque no pueden retirarse directamente de la cuenta de apuestas, ya que en realidad son fondos adicionales para que los usuarios generen ganancias a partir de este.

Cada casa de apuestas tiene un espacio donde comparte información sobre el balance económico de cada jugador. En este, los bonos figuran generalmente como “bonificación” o “fondos de bonificación”.

Si un jugador realiza pronósticos favorables en sus jugadas convertirá los bonos en ganancias de dinero real que puede retirar. Sin embargo, hay condiciones que se deben cumplir para retirar el dinero ganado, tales como cuotas mínimas, uso del bono, plazos, entre otros.

Por ello, para evitar decepciones y reclamos en vano es muy importante revisar los términos y condiciones de cada uno de los bonos de bienvenida en las diferentes casas de apuestas antes de elegir registrarse por primera vez en alguna.

¿Todas las casas de apuestas cuentan con bonos de bienvenida?

Casi en su totalidad, las casas de apuestas deportivas brindan beneficios como bonos de bienvenida para sus nuevos jugadores

¿Los bonos de bienvenida son solo para nuevos usuarios?

Por lo general, los bonos son a modo de bienvenida para nuevos usuarios. Sin embargo, existen sitios de apuestas que ofrecen estos beneficios ante eventos importantes, como la Copa América, o por fechas como navidad, fiestas patrias, aniversario de la plataforma, entre otros.

Ranking de los bonos de bienvenida de la Copa América 2024

Preguntas frecuentes sobre los bonos de bienvenida de la Copa América 2024

¿Es el bono de bienvenida dinero real?

No, el dinero recibido como parte de un bono de bienvenida es dinero que permite generar ganancias pero no es dinero real en la práctica. Para poder acceder a beneficios con dinero de bono hay que cumplir con los términos y condiciones de cada operador.

¿El bono de bienvenida es sólo para apuestas deportivas?

No. Los bonos de bienvenida también se brindan para apuestas en casinos online. Cada bono tiene sus especificaciones y esta información es indicada por cada uno de los sitios de apuestas.

No he recibido el bono apuestas deportivas, después de darme de alta ¿qué debo hacer?

Debes revisar los términos y condiciones de tu casa de apuestas para supervisar que hayas cumplido con cada uno de los requisitos, tales como: monto mínimo de depósito, activación del bono, entre otros.

¿Por qué los bonos tienen condiciones?

Esto se debe a que cada casa de apuestas tiene que realizar un balance entre el beneficio otorgado y las ganancias que el jugador generará y por ende deberán ser cubiertas por el operador.