Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores selecciones y predicciones para el Sporting Cristal vs Unión Comercio, partido correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 que se disputará este sábado 18 de mayo de 2024.

Pronósticos: Sporting Cristal vs Unión Comercio

Se anotarán más de 1.5 goles en el primer tiempo – 1.90 vía bet365

– 1.90 vía bet365 Primer gol antes del minuto 22:00 – 1.83 vía bet365

– 1.83 vía bet365 Solo Sporting Cristal anota – 1.90 vía bet365

Análisis de apuestas: Sporting Cristal vs Unión Comercio

Sporting Cristal no puede permitirse otro resultado que no sea la victoria cuando enfrente a Unión Comercio si quiere seguir prendido a la pelea por el título en la recta final del Torneo Apertura.

Primera mitad con emociones

A lo largo de la temporada, los partidos de Sporting Cristal han sido significado de varios goles. El elenco celeste llega golpeado tras la dura goleada sufrida ante Universitario, pero buscará recuperarse rápidamente como ya lo ha hecho, ya que luego de sus dos derrotas anteriores en el Torneo Apertura logró ganar el siguiente partido.

El cuadro rimense no solo ganó sus encuentros tras caer, sino que lo hizo mostrando una recuperación en su juego, ya que en ambos logró marcar dos goles en el primer tiempo. Justamente esto podemos esperar este sábado ante Unión Comercio considerando también que en cuatro de los últimos cinco encuentros de Sporting Cristal se anotó más de un gol antes del descanso.

Apuesta 1 – Sporting Cristal vs Unión Comercio: Se anotarán más de 1.5 goles en el primer tiempo – 1.90 vía bet365

Gol rápido en el Gallardo

Sporting Cristal es uno de los equipos que nos ha acostumbrado a abrir rápido sus partidos. Los celestes no suelen esperar a su rival y salen a atacar desde el primer minuto con sus veloces delanteros para intentar romper el cero y manejar el partido.

En este encuentro en el que los celestes enfrentan a Unión Comercio podemos esperar lo mismo. El elenco de Tarapoto presenta una de las peores defensas al ser el segundo cuadro más goleado del Torneo Apertura, lo que será aprovechado por los rimenses que han anotado antes del minuto 22 en seis de sus últimos siete partidos.

Apuesta 2 – Sporting Cristal vs Unión Comercio: Primer gol antes del minuto 22:00 – 1.83 vía bet365

Celebración solo para uno

Es cierto que Sporting Cristal no tiene una de las mejores defensas del Torneo Apertura, pero los celestes saben cómo mantener su valla en cero en casa, ya que lo hicieron en dos de sus últimos tres duelos. Ahora con el objetivo de recuperarse de su última derrota, los rimenses tendrán como una de sus metas cuidar más su arco.

Y al frente no tendrán la prueba más dura. Unión Comercio es el colero absoluto del campeonato porque no puede hacerse fuerte de local y menos de visita. Los de Tarapoto apenas anotaron cinco goles repartidos en tres de sus ocho partidos fuera de casa, lo que lo convierte en el quinto peor ataque del torneo. Cristal no debería tener problemas conteniendo sus aproximaciones.

Apuesta 3 – Sporting Cristal vs Unión Comercio: Solo Sporting Cristal anota – 1.90 vía bet365

Cuotas: Sporting Cristal vs Unión Comercio

Resultado Cuotas Sporting Cristal 1.14 Empate 6.50 Unión Comercio 13.0

Sporting Cristal vs Unión Comercio: Enfrentamientos directos

El historial entre estos dos elencos muestra el dominio de Sporting Cristal, ya que ha conseguido seis victorias y dos empates en los últimos 10 partidos frente a Unión Comercio.