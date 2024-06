Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido amistoso de México vs Brasil, que se disputará este miércoles 8 de junio en el Estadio Kyle Field de Texas, Estados Unidos.

Pronósticos: México vs Brasil





Brasil gana y anota +1.5 goles – 2.25 vía Betano.

– 2.25 vía Betano. Brasil gana el partido – 1.87 vía Betano.

– 1.87 vía Betano. Doble oportunidad – Brasil gana o empata – 1.30 vía Betano.

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas: México vs Brasil

Brasil se enfrenta a México en un partido amistoso previo a la Copa América 2024. La canarinha no se encuentra en buen momento y por ahora sigue realizando ajustes para obtener mejores resultados en sus duelos.

El equipo dirigido por Dorival Júnior necesita resultados, pues desde hace un tiempo, la selección de Brasil no pasa por su mejor momento. Por ello, este enfrentamiento amistoso será clave a muy pocos días del inicio de la Copa América 2024.

Brasil siempre es favorito

A pesar de que Brasil no se encuentre en su mejor momento, el histórico equipo con más mundiales ganados siempre será un rival muy complicado para cualquier selección.

En los últimos años, Brasil ha sido un claro dominador de los enfrentamientos directos que han disputado. En los recientes nueve duelos que han tenido, Brasil ganó siete de ellos, donde anotó más de un gol, empató uno y solo obtuvo una derrota.

Apuesta 1 – México vs Brasil: Resultado del partido – visitante gana y anota +1.5 goles – 2.00 vía Betano.

La canarinha quiere dominar el encuentro

Brasil es un equipo que ha demostrado tener un poderío ofensivo bastante veloz. Por ello, es un rival que siempre debe ser tomado en cuenta, incluso, a pesar de que en sus últimos cinco partidos solo ha ganado en una ocasión.

Su tridente ofensivo, conformado por Vinicius Jr., Rodrygo y Raphinha, se encuentran en un excelente nivel y vienen de mucha actividad en las competencias europeas, así que podrían generar muchas ocasiones de gol en el encuentro frente a México.

Apuesta 2 – México vs Brasil: visitante gana el partido – 1.87 vía Betano.

México podría sacar un empate

El equipo mexicano llega tras una campaña irregular y, si bien es cierto, no tiene estadísticas tan negativas en sus últimos partidos, no ha tenido la exigencia de un rival tan importante como lo es Brasil. Además, el cuadro azteca no ha podido sumar victorias en los más recientes enfrentamientos que ha tenido contra el pentacampeón del mundo.

Sin embargo, México podría aprovechar el mal momento por el que se encuentra la Canarinha y tendría la posibilidad de conseguir un empate.

Apuesta 3 – México vs Brasil:visitante gana o empata – 1.30 vía Betano.

Cuotas: México vs Brasil

Resultado Cuotas México 4.20 Empate 3.60 Brasil 1.87

México vs Brasil: encuentros directos

El historial de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un claro dominio para Brasil, que obtuvo una victoria, un empate y una derrota.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos: