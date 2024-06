Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido de Bolivia vs Panamá, correspondiente a la tercera jornada del Grupo C de la Copa América 2024. Este enfrentamiento se jugará este lunes 1 de julio en el Estadio Exploria de Florida.

Pronósticos: Bolivia vs Panamá





Panamá gana el partido – 1.70 vía Betano.

– 1.70 vía Betano. Total de goles – más de 2.5 – 2.02 vía Betano.

– 2.02 vía Betano. Panamá gana el primer tiempo – 2.20 vía Betano.

Con el código promocional Betano, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.





Análisis de apuestas: Bolivia vs Panamá

Panamá enfrentará a Bolivia en la última fecha del Grupo C de la Copa América 2024. Los Canaleros quieren conseguir su pase a los cuartos de final, por eso se jugarán todo frente a la selección sudamericana.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega con el estado anímico a tope tras derrotar a Estados Unidos (2-1) sobre el final del partido y con la posibilidad de clasificar a la siguiente estancia en la tercera fecha. Al frente, se encuentra una selección que ya está eliminada de la Copa América 2024, pues no pudo sumar puntos. En su último encuentro fue goleada por Uruguay (0-5) y perdió contra Estados Unidos (0-2) en la primera fecha.

Panamá mantiene la ilusión de llegar a cuartos de final

Panamá protagonizó un partido complicado en contra de su rival directo, Estados Unidos. La Marea Roja consiguió llevarse sus tres primeros puntos sobre el final de su enfrentamiento. En este duelo, los panameños lograron anotar dos goles, los cuales les dieron vida para seguir en la pelea del segundo puesto de su grupo para clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024.

Por su parte, el cuadro boliviano ya no tiene posibilidad de clasificar, por lo que no se jugará nada en su última fecha. Por ello, es un hecho que Panamá saldrá a buscar el partido, ya que si consiguen derrotar a Bolivia solo dependerán de ellos y no tendrán que esperar otros resultados.

Apuesta 1 – Bolivia vs Panamá: visitante gana el partido – 1.70 vía Betano.

Bolivia recibe muchos goles

Bolivia es una selección que demostró muchas debilidades. Solo en sus dos últimos partidos, La Verde recibió siete goles, dejando en claro las falencias que tiene en materia defensiva.

Por su parte, Panamá encajó cuatro goles en dos partidos, pero consiguió anotar un total de tres tantos.

Por eso, se espera que en este encuentro también se marquen una gran cantidad de goles, ya que ambas escuadras poseen debilidades que pueden ser aprovechadas por el rival.

Apuesta 2 – Bolivia vs Panamá: total de goles – más de 2.5 – 2.02 vía Betano.

Bolivia y una estadística muy desfavorable

La selección boliviana posee una estadística bastante desfavorable respecto a los primeros minutos de juego. En sus dos últimos partidos jugados en Copa América, La Verde no logró mantener su arco en cero durante el primer tiempo y, en cada uno de estos encuentros que empezó perdiendo, no pudo darle vuelta al resultado.

Además, Panamá es un equipo muy rápido y vertical, que buscará ponerse por delante en el marcador desde los primeros minutos, por lo que Bolivia deberá tomar precauciones para no sufrir en estos ataques.

Apuesta 3 – Bolivia vs Panamá:visitante gana el primer tiempo – 2.20 vía Betano.

Cuotas: Bolivia vs Panamá

Resultado Cuotas Bolivia 5.50 Empate 3.95 Panamá 1.70





Bolivia vs Panamá: encuentros directos

El historial de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un claro dominio de Panamá, que ganó en cuatro ocasiones y perdió una vez.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos: