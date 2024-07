Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos del partido de Costa Rica vs Paraguay, correspondiente a la tercera jornada del Grupo D de la Copa América 2024. Este enfrentamiento se jugará este martes 2 de julio en el Estadio Q2 de Texas.

Pronósticos: Costa Rica vs Paraguay

Resultado del partido: empate – 3.35 vía Betano.

– 3.35 vía Betano. Ambos equipos no anotan – 1.70 vía Betano.

– 1.70 vía Betano. Total de goles – menos de 2.5 – 1.57 vía Betano.

Análisis de apuestas: Costa Rica vs Paraguay

Paraguay enfrentará a Costa Rica en la última fecha del Grupo D de la Copa América 2024. La Albirroja no tiene posibilidad de clasificar a los cuartos de final, ya que ha perdido sus dos cotejos en fase de grupos.

El equipo dirigido por Daniel Garnero no pasa por buen momento, pues viene de ser goleado por Brasil (1-4) y perder contra Colombia (1-2). Además, Los Guaraníes ya no tienen posibilidad de clasificar a la siguiente ronda de la Copa América 2024.

Al frente se encuentra una selección que tampoco ha podido encontrar su mejor versión, ya que viene de sufrir una goleada ante Colombia (0-3) y, aunque empató con Brasil (0-0), tiene muy pocas posibilidades de pasar a los cuartos de final.

No hay un claro favorito en este partido

Costa Rica ha mostrado muy poco en sus primeros partidos por Copa América. En el duelo ante Colombia, el cuadro costarricense casi no concretó disparos al arco y en el encuentro contra Brasil no pudo concretar ni un disparo a portería. Además, hasta el momento no ha podido anotar un gol en lo que va de la Copa América 2024.

Por otra parte, el equipo paraguayo tampoco ha demostrado una gran actuación en sus partidos; sin embargo, pudo anotar en las primeras fechas un total de dos goles. Por eso, no parece haber un claro favorito a llevarse este encuentro, pues ambas selecciones se encuentran en un momento de incertidumbre.

Apuesta 1 – Costa Rica vs Paraguay: resultado del partido: empate – 3.35 vía Betano.

Ambos equipos no suelen anotar goles

Costa Rica es una selección que ha demostrado muchos problemas para acercarse al arco rival. De hecho, no ha podido anotar en sus dos primeros partidos de la fase de grupos de la Copa América 2024.

Paraguay tampoco ha podido anotar muchos goles, pero a diferencia de Costa Rica, el cuadro sudamericano ha conseguido marcar en las primeras fechas de la Copa América.

Apuesta 2 – Costa Rica vs Paraguay: ambos equipos no anotan – 1.70 vía Betano.

Un encuentro con poca acción en los arcos

La selección de Costa Rica sufrió una goleada en su último partido contra Colombia. En este encuentro, el cuadro costarricense trató de proponer, ya que la derrota los ponía en la cuerda floja; sin embargo, terminó el duelo sin marcar en el arco rival y con serios problemas para generar ocasiones de gol.

Por su parte, Paraguay tampoco ha podido demostrar mucha solvencia en definición, pues no ha podido hacer más de un gol en sus partidos. Además, también ha demostrado complicaciones para generar juego.

Apuesta 3 – Costa Rica vs Paraguay:total de goles – menos de 2.5 – 1.57 vía Betano.

Cuotas: Costa Rica vs Paraguay

Resultado Cuotas Costa Rica 4.00 Empate 3.25 Paraguay 2.02

Costa Rica vs Paraguay: encuentros directos

El historial de los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambas escuadras nos muestra un ligero dominio de Paraguay, que ganó y empató dos veces y perdió en una ocasión.

Estos son los resultados de los últimos cinco partidos entre ambos: