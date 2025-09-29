Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Kairat Almaty vs Real Madrid, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League que se disputará este martes 30 de septiembre en el Ortalyq Stadion.

Pronósticos: Kairat Almaty vs Real Madrid





Más de 3.5 goles – 1.75

Real Madrid gana ambas mitades – 1.72

Real Madrid gana sin recibir goles – 1.60

Análisis de apuestas Kairat Almaty vs Real Madrid

Real Madrid visita al Kairat Almaty de Kazajistán en un partido de la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League en lo que será la primera visita del club español a este país. Los de Xabi Alonso tuvieron que recorrer más de 8 mil kilómetros, algo inédito para un duelo de los merengues esta competición europea.

Los blancos quieren recuperarse porque vienen de perder con Atlético de Madrid (5-2) en el derbi de la capital, mientras que en la primera fecha vencieron al Marsella (2-1) en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, Kairat Almaty está haciendo historia al participar en la máxima competición europea. Este equipo, en su compromiso más reciente derrotó al Zhenis (3-1). Además, en la primera fecha del torneo, los de Kazajistán cayeron ante Sporting (4-1).

Ante las grandes diferencias entre las plantillas, se espera una goleada del equipo blanco, aunque se debe tomar en consideración el difícil clima que encontrará el Real Madrid en esta visita.

Más de 3.5 goles

Por el poderío ofensivo del Real Madrid, y los antecedentes más recientes, no extrañaría que se anoten más de 3.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en los últimos dos compromisos de los dirigidos por Xabi Alonso.

Además, esto también se dio en los anteriores dos encuentros de los locales, donde destaca su derrota en la primera fecha ante Sporting (4-1).

Apuesta 1: Kairat Almaty vs Real Madrid: Más de 3.5 goles - 1.75

Triunfo en ambos tiempos

Ante la superioridad del Real Madrid, es probable que los blancos ganen ambos tiempos. Ese pronóstico se cumplió en sus dos victorias más recientes en LaLiga frente al Espanyol (2-0) y Levante (1-4).

De igual forma, se debe indicar que el equipo de Kazajistán perdió los dos tiempos en su debut frente al Sporting.

Apuesta 2: Kairat Almaty vs Real Madrid: Real Madrid gana ambas mitades - 1.72

Triunfo con valla invicta

Se espera un dominio absoluto del Real Madrid, por lo que podrían conseguir el triunfo sin recibir goles. Ese pronóstico se cumplió en tres victorias de la temporada ante Osasuna (1-0), Real Oviedo (0-3) y Espanyol (2-0).

Además, el Kairat no marcó goles en su serie de clasificación a la fase de liga frente al Celtic de Escocia.

Apuesta 3: Kairat Almaty vs Real Madrid: Real Madrid gana sin recibir goles – 1.60

Cuotas: Kairat Almaty vs Real Madrid

Resultado Cuotas Kairat Almaty 24.00 Empate 11.00 Real Madrid 1.10

Kairat Almaty vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Este será el primer duelo entre ambos.