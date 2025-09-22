Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo del Levante vs Real Madrid, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga, que se disputará este martes 23 de septiembre en el Estadio Ciudad de Valencia.

Real Madrid anotará en ambas mitades – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

– 1.72 vía Stake Gol de Kylian Mbappé – 1.60 vía Stake

Análisis de apuestas Levante vs Real Madrid

Levante se enfrenta al líder Real Madrid en un compromiso correspondiente a la sexta fecha de LaLiga. Los locales vienen de conseguir su primer triunfo de la temporada, mientras que el cuadro blanco vive un gran arranque porque suma 15/15 en el campeonato.

El cuadro granota derrotó el pasado fin de semana al Girona (0-4) y tiene dos partidos consecutivos sin perder en el torneo. Los recién ascendidos se ubican en la decimosexta casilla de la clasificación con 4 puntos.

Por su parte, Real Madrid ganó sus cinco compromisos. Los merengues se encuentran en la cima de la tabla con 15 puntos y vienen de superar en la jornada anterior al aguerrido Espanyol (2-0) en el Bernabéu.

Ante las diferencias entre las plantillas, es probable que Real Madrid consiga el triunfo, especialmente por el gran momento que vive el equipo merengue. Además, se espera un compromiso con varios goles.

Goles en ambas mitades

Por el poderío ofensivo del Real Madrid, y el fútbol que han mostrado en este arranque de temporada, no extrañaría que los merengues anoten en ambos tiempos. Esto se dio en tres de sus cinco encuentros más recientes.

Además, Levante recibió goles en ambos tiempos en dos de los anteriores cuatro encuentros.

Apuesta 1: Levante vs Real Madrid: Real Madrid anotará en ambas mitades – 1.85 vía Stake

Sin valla invicta

Es muy probable que anoten ambos equipos por las anteriores actuaciones en el campeonato. Ese pronóstico se cumplió en tres de las cinco presentaciones del Levante en LaLiga, así como en dos de sus últimos tres encuentros entre ambos.

De igual manera, ambos equipos anotaron en tres de los anteriores cuatro duelos de los dirigidos por Xabi Alonso.

Apuesta 2: Levante vs Real Madrid: Ambos equipos marcan – 1.72 vía Stake

Gol de Mbappé

Kylian Mbappé vive un espectacular momento por lo que podría anotar ante Levante. El delantero francés tiene cinco goles en LaLiga y anotó en cuatro de las cinco presentaciones de los blancos. Además, consiguió un doblete en el debut ante Marsella (2-1) en la Champions League.

Apuesta 3: Levante vs Real Madrid: Gol de Kylian Mbappé – 1.60 vía Stake

Cuotas: Levante vs Real Madrid

Resultado Cuotas Levante 6.85 Empate 5.90 Real Madrid 1.35

Levante vs Real Madrid: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 34 oportunidades. El balance es de 6 victorias del Levante, 4 empates y 24 triunfos del Real Madrid. Los resultados de los últimos cuatro encuentros fueron los siguientes: