Nuestro experto en apuestas de fútbol ofrece sus tres mejores consejos y pronósticos para el duelo de Newcastle vs Arsenal, correspondiente a la sexta jornada de la Premier League que se disputará este domingo 28 de septiembre en el St James Park.

Pronósticos: Newcastle vs Arsenal





No marcan ambos equipos – 1.85 vía Stake

– 1.85 vía Stake Más de 9.5 córners – 1.65 vía Stake

– 1.65 vía Stake Resultado primera mitad - Empate – 2.10 vía Stake

Con el código promocional Stake, obtendrás las mejores ofertas de esta casa de apuestas online.

Análisis de apuestas Newcastle vs Arsenal

Newcastle se enfrenta al Arsenal en un partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League. Las Urracas intentarán mostrar su mejor versión ante un cuadro visitante que quiere acercarse a la cima ocupada por Liverpool.

Los locales igualaron sin goles en la fecha pasada con el Bournemouth, mientras que entre semana vencieron al Bradford City (4-1) en la EFL. Los dirigidos por Eddie Howie se encuentran en la decimotercera posición con 6 puntos, producto de un triunfo y tres empates.

Por su parte, Arsenal empató con Manchester City (1-1) en la jornada anterior, mientras que en la EFL los Gunners vencieron al Port Vale (0-2). Los dirigidos por Mikel Arteta se ubican en la segunda casilla con 10 unidades, a cinco del Liverpool.

Ante las características de ambos equipos, se espera un partido bastante parejo, aunque se debe indicar que Arsenal llega como el equipo favorito. En la temporada anterior se enfrentaron dos veces en este escenario y ambos duelos culminaron con triunfo de las Urracas.

Duelo con valla invicta

Por los antecedentes, es muy probable que ambos equipos no anoten. Ese pronóstico se cumplió en cuatro de las cinco presentaciones de los locales en la Premier League, así como en cuatro de los cinco duelos más recientes entre estos clubes.

Asimismo, esto se dio en seis de los siete compromisos del Arsenal en la temporada entre todas las competencias.

Apuesta 1: Newcastle vs Arsenal: No marcan ambos equipos – 1.85 vía Stake

Más de 9.5 córners

Es probable que se cobren más de 9.5 tiros de esquina por las anteriores presentaciones de ambos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los últimos cinco compromisos disputados por Newcastle entre todos los torneos.

De igual forma, en dos de los cuatro encuentros más recientes del Arsenal se superó esa cantidad de córners.

Apuesta 2: Newcastle vs Arsenal: Más de 9.5 córners – 1.65 vía Stake

Empate en el primer tiempo

Es probable que el primer tiempo culmine igualado por las anteriores actuaciones de estos equipos. Ese pronóstico se cumplió en tres de los cinco encuentros más recientes del Newcastle. Además, esto se dio en la última visita del Arsenal en el campeonato al Liverpool.

Apuesta 3: Barcelona vs Real Sociedad: Gol de Robert Lewandowski – 1.63 vía Stake

Cuotas: Newcastle vs Arsenal

Resultado Cuotas Newcastle 3.60 Empate 3.35 Arsenal 2.10

Newcastle vs Arsenal: Enfrentamientos directos

Estos equipos se enfrentaron en 198 oportunidades. El balance es de 87 victorias del Arsenal, 39 empates y 72 triunfos del Newcastle. El resultado de los últimos cuatro partidos fue el siguiente: