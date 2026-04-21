Universitario se verá las caras con Deportivo Garcilaso en un compromiso de la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 que se disputará este miércoles 22 de abril en el Monumental. Los tricampeones necesitan sumar tres puntos para recuperar terreno en la tabla, mientras que el equipo visitante quiere alejarse de la zona de descenso.

Pronósticos: Universitario vs Deportivo Garcilaso









Universitario anota más de 1.5 goles – 1.53 vía Te Apuesto

Universitario gana a cero – 2.02 vía Te Apuesto

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Puntos claves para el partido Universitario vs Deportivo Garcilaso





La U tiene una sola victoria en sus últimos cinco partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores.

Universitario no recibió goles en sus tres triunfos más recientes en casa.

Se marcaron más de 2.5 goles en los anteriores dos encuentros del Deportivo Garcilaso.

Universitario ganó de los últimos tres enfrentamientos entre ambos.

Deportivo Garcilaso perdió cuatro de los seis partidos como visitante en el Apertura.

Análisis y estado de forma: Universitario vs Deportivo Garcilaso





Universitario recibe la visita del Deportivo Garcilaso en un duelo de la jornada 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. Los cremas buscarán volver al triunfo frente a un equipo que atraviesa un semestre para el olvido.

Los dirigidos por Javier Rabanal llegan con dos derrotas consecutivas ante Coquimbo (0-2) en Copa Libertadores y frente al Melgar (2-1) el pasado fin de semana. Mientras que en su último duelo en el Monumental vencieron a Alianza Lima (1-0). Se ubican en la cuarta casilla con 18 unidades.

Por su parte, Deportivo Garcilaso se encuentra en la decimoquinta posición con 10 puntos. Los visitantes tienen una sola victoria en sus siete partidos más recientes. El Garci viene de caer ante Sport Huancayo (2-1).

Cabe mencionar que el compromiso entre ambos del torneo pasado terminó empatado. En esta oportunidad, Universitario es el equipo favorito por jugar en casa, su necesidad de ganar y el mal momento de los visitantes.

Nuestra apuesta segura: Goles de la U

Por el fútbol que muestra Universitario en casa y los problemas defensivos del Deportivo Garcilaso no extrañaría que los cremas anoten más de 1.5 goles. Ese pronóstico se cumplió en tres de sus cinco triunfos como local en el semestre.

De igual manera, Deportivo Garcilaso recibió más de 1.5 goles en tres de las anteriores cuatro derrotas.

Apuesta 1: Universitario vs Deportivo Garcilaso: Universitario anota más de 1.5 goles – 1.53 vía Te Apuesto

Apuesta de valor: Triunfo sin recibir goles





Ante las diferencias entre los equipos y el poderío de la U en el Monumental es probable que consiga un triunfo sin recibir goles. Los dirigidos por Rabanal dejaron la valla invicta en cuatro de sus cinco presentaciones frente a su afición en el torneo.

Por su lado, Deportivo Garcilaso no anotó en cuatro de sus cinco compromisos fuera de casa en el Apertura.

Apuesta 2: Universitario vs Deportivo Garcilaso: Universitario gana a cero – 2.02 vía Te Apuesto

Comparativa de cuotas Universitario vs Deportivo Garcilaso





Resultado Cuotas Universitario 1.36 Empate 5.20 Deportivo Garcilaso 8.11

Alineaciones probables Universitario vs Deportivo Garcilaso



