se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la Fase Preliminar de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 4 de febrero desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Atanasio Girardot.

Previa Atlético Nacional vs. Millonarios. (Video: Win Sports)
