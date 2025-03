En una ráfaga de goles, Colombia fue una ‘maquinita’ y ganaba 2-0 a Paraguay con anotaciones de Luis Díaz y Jhon Durán antes del primer cuarto de hora en Barranquilla. Todo parecía felicidad, pero los guaraníes elevaron su nivel, de paso que los ‘cafeteros’ no encontraron la vuelta al partido, y el 2-2 llegó en el segundo tiempo: Junior Alonso y Julio Enciso firmaron tablas para el equipo de Gustavo Alfaro, que sigue firme en su objetivo de ir a la Copa del Mundo 2026.

Esta situación desató una ola de críticas, en especial al seleccionador Néstor Lorenzo. El argentino fue cuestionado por no realizar los cambios a tiempo para mantener la ventaja. Uno de los periodistas con las críticas más despiadadas fue el experimentado Carlos Antonio Vélez, quien aprovechó su programa en Win Sports para señalar al exentrenador de FBC Melgar.

“Tiene que ser uno ciego para no hacer cambios. Por terco no puso a Juanfer (Quintero), esto es repetido. Va a clasificar, claro, y automáticamente le van a renovar el contrato, pero si vamos a jugar el Mundial como jugamos hoy -después del minuto 20, que fueron buenos-, temo y me da miedo lo que pueda pasar”, aseguró Vélez.

Vélez también le ‘pegó’ a Lorenzo por no hacer ingresar a Quintero y le dio una ‘sugerente’ recomendación al futbolista. “Yo de Juanfer no volvería a la selección, y le pido por favor (a Lorenzo) que no lo vuelva a llamar. Se hubiese quedado en el América de Cali. Lo tiene ahí, que puede solucionarle un problema, y no lo pone. Entonces no lo llame y ya está”, agregó.

Colombia solo hizo dos cambios en una ventana: Jaminton Campaz y Yerry Mina a los 62′. Aún cuando Paraguay marcó el 2-2, Lorenzo decidió no incluir a ningún jugador ofensivo, dejando en la banca a Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, además de Juan Fernando Quintero.

🪐⚽¡@velezfutbol analizó lo que fue el empate de la Selección Colombia ante Paraguay y habló de Juan Fernando Quintero!#PlanetaFútbol pic.twitter.com/DVEmeaacZm — Win Sports (@WinSportsTV) March 26, 2025

¿Cuándo volverá a jugar Colombia?

Luego de igualar 2-2 ante Paraguay de local, Chile volverá a tener actividad en junio, cuando reciba a Perú por la jornada 15 de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso todavía no ha sido programado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), pero se sabe de antemano que se disputará en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

El compromiso entre Perú vs. Colombia se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 3 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). En cuanto a la señal abierta, el duelo será televisado por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9). Además, en suelo colombiano se podrá ver por Caracol TV y RCN. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

