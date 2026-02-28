vs. se enfrentan por la jornada 24 de la con Luis Díaz de titular. ¿Dónde se puede ver el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN 2, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juega? El partido se disputará el sábado 28 de febrero desde las 12:30 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Previa Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

