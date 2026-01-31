Bayern vs. Hamburgo se enfrentan por la jornada 20 de la Bundesliga 2025-26. ¿Dónde se verá el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juega? El partido se disputa este sábado 31 de enero desde las 12:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern vs Hamburgo por la Bundesliga | VIDEO: BM