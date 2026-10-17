vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO con Luis Díaz, por la jornada 6 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá seguir por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium, plataforma de streaming que ofrece los encuentros del torneo alemán. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? El partido arrancará a las 11:30 a. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 10:30 a. m. en México; a la 1:30 p. m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y a las 6:30 p. m. en España. El compromiso se disputará este sábado 17 de octubre en el Allianz Arena.

Bayern Múnich vs. Leipzig se enfrentan por la jornada 6 de la Bundesliga. (Video: Bayern Munich)
Bayern Múnich vs. Leipzig se enfrentan por la jornada 6 de la Bundesliga. (Video: Bayern Munich)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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