¡Con Luis Díaz! Bayern vs. Leipzig se enfrentan EN VIVO | ONLINE | HD | EN DIRECTO por los cuartos de final de la DFB Pokal. ¿Dónde se verá el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juega? El partido se disputa este miércoles 11 de febrero desde las 2:45 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern vs. Leipzig EN VIVO: ver gratis ESPN y Disney Plus por internet con Luis Díaz. (Video: ESPN)