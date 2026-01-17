Bayern vs. Leipzig se midieron en la Bundesliga. ¿Dónde se vio este compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Así como vía streaming por Disney Plus. ¿A qué hora jugaron? El partido se disputó este sábado 17 de enero desde las 12:30 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo inicia a las 1:30 p.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 3:30 p.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hizo vivir todos los detalles de una jornada más del torneo alemán con la actuación de Luis Díaz.

Bayern vs. Leipzig por la Bundesliga | VIDEO: Bayern Múnich