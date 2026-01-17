vs. Leipzig se midieron en la . ¿Dónde se vio este compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, entre otros. Así como vía streaming por Disney Plus. ¿A qué hora jugaron? El partido se disputó este sábado 17 de enero desde las 12:30 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; el duelo inicia a las 1:30 p.m. en Bolivia y Venezuela; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay a las 3:30 p.m. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Depor te hizo vivir todos los detalles de una jornada más del torneo alemán con la actuación de Luis Díaz.

Bayern vs. Leipzig por la Bundesliga | VIDEO: Bayern Múnich
Bayern vs. Leipzig por la Bundesliga | VIDEO: Bayern Múnich
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC