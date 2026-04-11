Bayern vs. St. Pauli se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 29 de la Bundesliga 2025-26. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica, con su servicio de paga por en cableoperadoras como Movistar TV, DIRECTV y Claro TV, además de su versión de streaming en Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para sábado 10 de abril desde las 11:30 a.m. (hora en Perú y Colombia, con dos horas más en Argentina y seis horas más en España).

Bayern vs. St. Pauli EN VIVO vía ESPN y Disney Plus con Luis Díaz: transmisión y minuto a minuto