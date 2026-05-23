Bayern vs. Stuttgart se enfrentan por la final de la DFB Pokal. ¿Dónde se verá el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa destreamingen la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se juará? El partido se disputó este sábado 23 de mayo desde las 1:00 p.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Bayern vs. Stuttgart por la final de la DBF Pokal. (Video: Bayern Munich)