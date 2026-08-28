vs. jugarán por la primera fecha de la . ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN y en su plataforma de streaming Disney Plus. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este viernes 27 de agosto en el Allianz Arena. ¿A qué hora iniciará el encuentro? A la 1:30 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 3:30 p.m., mientras que en Brasil fue a las 3:30 p.m.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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