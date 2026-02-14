vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS se enfrentan por la jornada 22 de la con Luis Díaz. ¿Dónde se podrá ver el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN 2, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se jugará? El partido se disputará el sábado 14 de febrero desde las 9:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Previa Bayern vs. Werder Bremen. (Video: ESPN)
Previa Bayern vs. Werder Bremen. (Video: ESPN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC