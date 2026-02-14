Bayern vs. Werder Bremen EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS se enfrentan por la jornada 22 de la Bundesliga 2025-26 con Luis Díaz. ¿Dónde se podrá ver el compromiso en Latinoamérica? A través de ESPN 2, señal disponible en operadoras como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, entre otros, además como en su alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora se jugará? El partido se disputará el sábado 14 de febrero desde las 9:30 a.m. para Perú, Colombia y Ecuador; una hora más en Bolivia y Venezuela; con dos horas más en Argentina, Chile y Uruguay. Un detalle importante: no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV.

Previa Bayern vs. Werder Bremen. (Video: ESPN)