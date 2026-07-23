DIRECTV (DSports) transmitirá este jueves 23 de julio el choque entre Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGO. Recuerda que este evento está programado para este jueves 23 de julio en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, a partir de las 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 8:30 p.m. en Venezuela, Bolivia y Chile; 9:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 2:30 a.m. del viernes en España. No recomendamos Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por DSports?

Los aficionados podrán seguir el partido Santa Fe vs. Caracas FC a través de DSports, señal que transmitirá en vivo este encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del compromiso, entrevistas y el análisis posterior desde el estadio El Campín de Bogotá.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por DIRECTV?

El encuentro Santa Fe vs. Caracas FC estará disponible para los suscriptores de DIRECTV mediante la señal de DSports, que ofrecerá la transmisión completa del compromiso en los países de Sudamérica donde opera el servicio. Los usuarios podrán acceder a la cobertura desde los canales deportivos habilitados por el operador.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por DGO?

Otra alternativa para disfrutar del Santa Fe vs. Caracas FC será DGO, la plataforma oficial de streaming de DIRECTV. Con una suscripción activa, los aficionados podrán seguir el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet, además de acceder a estadísticas, repeticiones y contenido exclusivo de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por DGO desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Santa Fe vs. Caracas FC descargando la aplicación oficial de DGO. Tras iniciar sesión con una cuenta habilitada, tendrán acceso a la señal en vivo de DSports, además de toda la programación relacionada con el torneo continental.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por DGO en una computadora?

El partido Santa Fe vs. Caracas FC también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al sitio web oficial de DGO, donde estará disponible la transmisión en directo de DSports, junto con contenido adicional, estadísticas y la programación especial de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Santa Fe vs. Caracas FC en pantalla grande podrán acceder a DGO desde televisores inteligentes compatibles o mediante dispositivos como Chromecast, Android TV, Apple TV, Fire TV y Roku, siempre con una suscripción activa al servicio.

¿Qué ofrece DSports durante la transmisión de Santa Fe vs. Caracas FC?

Además de la emisión en vivo del Santa Fe vs. Caracas FC, DSports ofrecerá una cobertura completa con programas especiales, análisis de especialistas, estadísticas en tiempo real, entrevistas y el resumen posterior del encuentro, correspondiente a la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Santa Fe vs. Caracas se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Santa Fe)