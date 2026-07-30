Desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín, este jueves 30 de julio se llevará a cabo el partido entre Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 7:30 p.m.; en México comenzará a las 6:30 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela a las 8:30 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 9:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del día siguiente. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). En Colombia también estará disponible por Win Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.
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