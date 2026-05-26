Millonarios vs. O’Higgins se miden en el compromiso correspondiente por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? DSports tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en el servicio de paga de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 26 de mayo desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Millonarios vs. O’Higgins: ver transmisión vía DIRECTV y DGO por Copa Sudamericana. (Video: Conmebol)