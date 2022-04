Atalanta vs. Napoli se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la jornada 31 de la Serie A desde el Gewiss Stadium. Este compromiso, que marcará el regreso de Duván Zapata a los terrenos de juego tras dos meses de baja, está pactado para este domingo desde las 8:00 a.m. (horario de Colombia y Perú) en la ciudad de Bérgamo. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias desde su web.

Este compromiso podría marcar un antes y un después para los dirigidos por Gian Piero Gasperini, pues, luego de dos largos meses de para, recuperarán a su delantero estrella. Duván Zapata por fin completó algunos entrenamientos con el equipo durante la semana tras recibir el alta médica, y el técnico italiano lo consideró dentro de su nómina para enfrenar a los napolitanos.

Atalanta vs. Napoli: horarios del partido

Perú: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Ecuador: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Colombia: 8:00 a.m.

8:00 a.m. Chile: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Brasil: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Uruguay: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Argentina: 10:00 a.m.

Como se recuerda, el ‘Toro’ se había recuperado físicamente y regresó al verde el pasado 6 de febrero ante el Cagliari. No obstante. no duró mucho tiempo porque en pocos minutos tuvo que ser sustituido al presentar nuevas molestias en la misma zona donde ya había sido afectado con anterioridad.

Esta lesión no solo privó a Zapata de jugar con la ‘Diosa’ en la Serie A y la Europa League, sino también lo excluyó de la convocatoria de la Selección Colombia para los cuatro últimos duelos de las Eliminatorias Qatar 2022. Si bien la ‘Tricolor’ cerró el proceso con dos victorias, finalmente se quedó sin un cupo para la Copa del Mundo que se jugará en noviembre.

La ‘Dea’ marcha séptima con 51 puntos en la tabla de posiciones y una victoria los podría meter en zona de clasificación a torneos internacionales, cuyo último cupo le pertenece por ahora a la AS Roma.

Asimismo, pensando en sus compromisos fuera de Italia, el cuadro de Bérgamo también deberá enfocarse en el cruce que tendrá con el RB Leipzig por la ida de los cuartos de final de la Europa League. Dicho partido está programado para el jueves 7 de abril a las 11:45 a.m. (horario de Colombia) en el Red Bull Arena.

Atalanta vs. Napoli: canales para ver el partido

Argentina : ESPN2 Argentina, Star+

: ESPN2 Argentina, Star+ Bolivia : ESPN2 Andina, Star+

: ESPN2 Andina, Star+ Brasil : Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN

: Star+, NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Chile : Star+

: Star+ Colombia : ESPN2 Andina, Star+

: ESPN2 Andina, Star+ Ecuador : Star+, ESPN2 Andina

: Star+, ESPN2 Andina Internacional : YouTube, Bet365

: YouTube, Bet365 México : Star+

: Star+ Paraguay : ESPN2 Andina, Star+

: ESPN2 Andina, Star+ Perú : ESPN2 Andina, Star+

: ESPN2 Andina, Star+ España : #Vamos, Movistar Liga de Campeones, Movistar+

: #Vamos, Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos : Paramount+

: Paramount+ Uruguay : ESPN2 Andina, Star+

: ESPN2 Andina, Star+ Venezuela: ESPN2 Andina, Star

En la vereda de enfrente, a pesar de ya encontrarse fuera de la Europa League tras caer en los octavos de final en manos del Barcelona, el Napoli aún tiene serias aspiraciones de adueñarse de la punta del campeonato italiano. Este lugar por ahora le pertenece al AC Milan, no obstante, los de Spalletti están al asecho.

Las dos victorias consecutivas frente al Hellas Verona y Udinese colocaron a los celestes en una inmejorable posición, pues solo están a tres unidades de los dirigidos por Stefano Pioli. Si bien ellos la tendrán más fácil esta jornada al enfrentar al Bologna, eso los obliga a dar un golpe de autoridad en Bérgamo para demostrar que están capacitados para levantar el Scudetto.

Atalanta vs. Napoli: posibles alienaciones

Atalanta: Musso; Demiral, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners, Malinovskyi; Boga.

Napoli: Ospina; Malcuit, Koulibaly, Jesus, Rui; Lobotka, Anguissa, Ruiz; Politano, Mertens, Insigne.

Atalanta vs. Napoli: ¿dónde se jugará?





