Tras haber llegado al América de Cali en 2021 con la consigna de implantar su estilo de juego, Juan Carlos Osorio terminó saliendo por la puerta falsa hace algunos días luego de no convencer a los directivos y dejar al equipo en la decimoquinta posición en la Liga BetPlay 2022. El técnico colombiano se mantuvo en silencio hasta este viernes, cuando decidió dar su versión de los hechos y dejar luces sobre su futuro inmediato.

En primer lugar, respecto a sus expectativas para su carrera como entrenador, Osorio manifestó que todavía sueña con dirigir una Copa del Mundo como lo hiciera en Rusia 2018 con la Selección de México. Asimismo, reveló que ya ha sido contactado extraoficialmente por una selección nacional y dos clubes.

“A mí me parece que dirigir un Mundial o una Copa América es una extraordinaria oportunidad para cualquier seleccionador-estratega que sepa seleccionar y estructure un equipo para competir. El Mundial fue tal vez lo más lindo que me ha tocado vivir en el fútbol y me encantaría regresar”, dijo el DT de 60 años en diálogo con el programa ‘Deportes sin tapujos’.

“No le he mandado la hoja de vida a ninguno. Una selección me ofreció y un par de clubes. Me voy a sentar con mi familia a pensar y a debatir qué es lo mejor para mi carrera profesional. De hecho fue lo primero que me dijeron, que por favor lo mantuviera en secreto”, acotó el también extécnico de Atlético Nacional.

Asimismo, añadió que las propuestas que han llegado a su escritorio no son de esta parte del mundo. “Lo he mantenido en secreto hace siete o diez días. Lo he venido pensando porque primero estaba terminar mi contrato laborar y segundo el pensarlo bien y planificarlo. Es fuera de Suramérica”, señaló.

Colombia se quedó fuera de Qatar 2022 después de haber asistido a los dos últimos Mundiales. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, sobre la posibilidad cercana de postularse como técnico de la Selección Colombia, Juan Carlos Osorio prefirió guardar silenció y confesó una promesa a su familia sobre ese tema. “Le prometí a mi familia que nunca más iba a volver a hablar de eso. Soy un colombiano, adoro a mi país y siempre he defendido nuestro fútbol y a nuestros futbolistas”.

Finalmente, haciendo un breve análisis sobre lo que vivió la ‘Tricolor’ en las Eliminatorias Qatar 2022, el nacido en Risaralda defendió a Reinaldo Rueda y lo eximió de culpa sobre el pésimo desenlace del equipo.

“Creo que es injusto pasarle la culpabilidad a él, la responsabilidad es de todos nosotros y yo me incluyo ahí (...) De una manera muy genuina pienso que es injusto pasarle la responsabilidad al ‘profe’ Reinaldo, Redín, Velasco”, concluyó Osorio.





