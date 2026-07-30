ESPN transmitirá este jueves 30 de julio el choque entre Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de DGO. Recuerda que este evento está programado en el Estadio Metropolitano de Lara, a partir de las 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 8:30 p.m. en Venezuela, Bolivia y Chile; 9:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y 2:30 a.m. del viernes en España. No recomendamos Fútbol Libre TV.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por ESPN?

Los aficionados podrán seguir el partido Santa Fe vs. Caracas FC a través de ESPN, señal que transmitirá en vivo este encuentro correspondiente a la vuelta de los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La cobertura incluirá la previa, el relato del compromiso, entrevistas y el análisis posterior desde el Estadio Metropolitano de Lara.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por televisión por cable?

El encuentro Santa Fe vs. Caracas FC estará disponible para los suscriptores de televisión paga mediante la señal de ESPN, que ofrecerá la transmisión completa del compromiso en los países de Sudamérica donde opera. Los usuarios podrán acceder a la cobertura desde los canales deportivos habilitados por su operador de cable o satélite.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por Disney+?

Otra alternativa para disfrutar del Santa Fe vs. Caracas FC será Disney+, la plataforma oficial de streaming que integra los contenidos de ESPN. Con una suscripción activa, los aficionados podrán seguir el partido en vivo desde cualquier lugar con conexión a internet, además de acceder a estadísticas, repeticiones y contenido exclusivo de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por Disney+ desde el celular?

Los usuarios de Android y iPhone podrán ver el Santa Fe vs. Caracas FC descargando la aplicación oficial de Disney+. Tras iniciar sesión con una cuenta habilitada, tendrán acceso a la sección de ESPN en vivo, además de toda la programación relacionada con el torneo continental.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC por Disney+ en una computadora?

El partido Santa Fe vs. Caracas FC también podrá seguirse desde una laptop o PC ingresando al sitio web oficial de Disney+, donde estará disponible la transmisión en directo de ESPN, junto con contenido adicional, estadísticas y la programación especial de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas FC en Smart TV?

Los aficionados que quieran disfrutar del Santa Fe vs. Caracas FC en pantalla grande podrán acceder a la aplicación de Disney+ desde televisores inteligentes compatibles o mediante dispositivos de transmisión como Chromecast, Android TV, Apple TV, Fire TV y Roku, siempre con una suscripción activa al servicio para sintonizar ESPN.

¿Qué ofrece ESPN durante la transmisión de Santa Fe vs. Caracas FC?

Además de la emisión en vivo del Santa Fe vs. Caracas FC, ESPN ofrecerá una cobertura completa con programas especiales, análisis de especialistas, estadísticas en tiempo real, entrevistas y el resumen posterior del encuentro, correspondiente a la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Santa Fe vs. Caracas FC por los play-offs de la Copa Sudamericana vía ESPN, DIRECTV, DGO y Disney Plus. (Video: @santafeoficial)