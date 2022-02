Liverpool vs. Burnley chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN y Star Plus por la jornada 25 de la Premier League 2021- 22. Luis Díaz entró en la convocatoria del partido programado para este domingo 13 de febrero desde las 9:00 a.m. en Turf Moor. Depor te traerá todas las incidencias y el minuto a minuto de las acciones del colombiano a través de se página web.

Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Liverpool y el Burnley.

Los ‘Reds’ no bajan los brazos en la lucha por el título del campeonato doméstico. El equipo liderado por Jürgen Klopp sale por la cuarta victoria consecutiva para no alejarse más del líder Manchester City, que venció 4-0 esta fecha a Norwich.

Liverpool vs. Burnley: horarios del partido

México – 8:00 a.m.

Perú – 9:00 a.m.

Colombia – 9:00 a.m.

Ecuador – 9:00 a.m.

Venezuela – 10:00 a.m.

Bolivia – 10:00 a.m.

Argentina – 11:00 a.m.

Chile – 11:00 a.m.

Paraguay – 11:00 a.m.

Uruguay – 11:00 a.m.

Brasil – 11:00 a.m.

Los ‘Reds’ superaron una prueba compleja entre semana. Jugando en Anfield, su casa, el conjunto del estratega alemán se impuso por 2-0 a Leicester City con un doblete de Diogo Jota. Gracias a ese éxito y con un partido menos, la escolta sumó 51 por los 63 de los ‘Ciudadanos’.

No obstante, Mané debe quedarse entre los suplentes y, mientras tanto, su espacio en la oncena será ocupado por Luis Díaz. El atacante colombiano está cerca de jugar su tercer partido oficial con la camiseta de los ‘Reds’ y ha dejado buena impresión.

De su lado, Burnley está en la cola de la tabla con 14 puntos y con cuatro partidos pendientes. Hasta cerrar la campaña, será clave sumar para el elenco de Sean Dyche. De momento, los ‘Clarets’ empataron en sus últimas presentaciones: Manchester United, Watford y Arsenal.

¿Dónde jugarán Liverpool vs. Burnley por la Premier League?

Liverpool vs. Burnley: canales de TV

ESPN y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Premier League que presentará a Liverpool con el retorno del campeón de la Copa Africana de Naciones con la selección de Senegal: Sadio Mané.

Liverpool vs. Burnley: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Luis Díaz, Jota.

Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Salah, Luis Díaz, Jota. Burnley: Pope; Roberts, Mee, Tarkowski, Pieters, Westwood, Brownhill, McNeil, Cornet, Weghortst, Rodríguez.





