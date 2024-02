Cuando James Rodríguez llegó a São Paulo en septiembre del año pasado, muchos pensaron que había arribado al equipo ideal para que pudiera encontrar su mejor versión. Y así sucedió: a pesar de que en un principio le costó retomar el ritmo necesario para rendir en el fútbol brasileño, terminó convirtiéndose en un elemento clave dentro del esquema de Dorival Júnior. Sin embargo, hoy vive un presente totalmente diferente y al parecer está con los días contados en Brasil.

El último domingo, el cuadro paulista se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil al vencer a Palmeiras en la tanda de penales (4-2). No obstante, llamó poderosamente la atención que el colombiano no fuera tomado en cuenta ni en la nómina de convocados. El último partido del volante de 32 años con São Paulo fue en noviembre del 2023, cuando empataron 0-0 con Cuiabá. Desde entonces no ha vuelto a tener actividad.

Una de las señales es que James llevaba un tiempo entrenando de manera diferenciada y recién la semana se reintegró a los trabajos con el plantel, el mismo que ahora es comandado por Thiago Carpini, luego de la designación de Dorival Júnior como director técnico de la Selección de Brasil. Lo curioso es que, más allá de cualquier tema físico, hubo jugadores lesionados que sí viajaron a Belo Horizonte con la delegación para la Supercopa. Él no, lo cual generó mayores suspicacias sobre su situación.

Bajo este panorama, Carlos Celmonte, directivo de São Paulo, conversó con Globo Esporte y clasificó la situación, detallando cuál es el presente por el que viene atravesando en el exmediocampista del Olympiacos. Siendo claro y directo, remarcó que Rodríguez todavía no está adaptado al rigor del fútbol brasileño.

“Lo tomamos con total naturalidad. James no ha tenido ningún problema desde que llegó. Él entrena y trabaja. Pero el fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho”, explicó, haciendo hincapié en la insatisfacción y molestia del futbolista por no sumar minutos en el terreno de juego.

En esa misma línea, aclaró que ningún futbolista está por encima del club, tomando como ejemplo lo que pasó con Dani Alves. “Obviamente, desearía que estuviera aquí. Pidió no estar allí y lo respetamos. Seguimos trabajando para que él permanezca con nosotros. Lo dije de Daniel Alves. Nadie es más grande que São Paulo. Trabajamos para São Paulo”, remarcó.

Por otro lado, Julio Casares, presidente del ‘Tricolor’, le restó importancia a este inconveniente y reveló que James Rodríguez se comunicó con el resto de sus compañeros para felicitarlos por el título de la Supercopa. Por ahora no hay mayores luces sobre lo pasará después con el también mediocampista de la Selección de Colombia, pues si finalmente termina marchándose de São Paulo –tiene contrato hasta junio del 2025–, debería llegara a un club donde tenga continuidad pensando en la Copa América 2024.

Los números de James Rodríguez en São Paulo

James Rodríguez llegó a São Paulo en septiembre del año pasado, luego de haber rescindido su contrato con Olympiacos, club por donde pasó sin pena ni gloria en la Supercopa de Grecia. Su llegada al fútbol brasileño generó mucha expectativa, las mismas que no fueron cumplidas y ha generado mucho descontento en la torcida ‘tricolor’. En cuanto a números, acumula 14 partidos disputados entre Brasileirao y Copa Sudamericana, habiendo marcado un gol y servido tres asistencias. Fue parte del plantel que ganó la Copa de Brasil 2023, aunque no sumó un solo minuto.





