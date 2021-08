Un día después del sorteo de fase de grupos de la UEFA Champions League, se realizó el sorteo de la UEFA Europa League con 32 equipos que buscarán pasar de ronda. La primera ronda se disputará desde el 16 de septiembre hasta el próximo 9 de diciembre. A su vez, entre los equipos presentes se encuentran siete jugadores de Colombia.

Alfredo Morelos (Rangers), David Ospina (Napoli), Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt), Radamel Falcao García (Galatasaray), Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Jhon Janer Lucumí (Genk) serán los siete futbolistas que disputen el trofeo, que viene de ganar el delantero Carlos Bacca con el Villarreal.

De los jugadores mencionados, no todos parecen tener su permanencia asegura, ya sea por fichaje o que no se encuentran en los intereses del club. Tal es el caso de Radamel Falcao quien no estaría en los planes de Galatasaray, esto se le fue comunicado en el club, por lo que podría no ser inscrito.

Fase de Grupos de la Europa League

GRUPO A: Lyon, Rangers, Sparta Praga y Brondby

GRUPO B: Mónaco, PSV, Real Sociedad y Sturm Graz

GRUPO C: Napoli, Leicester, Spartak Moscú y Legia Varsovia

GRUPO D: Olympiacos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe y Antwerp

GRUPO E: Lazio, Lokomotiv, Marsella y Galatasaray

GRUPO F: Braga, Estrella Roja, Ludogorets y Midtjylland

GRUPO G: Leverkusen, Celtic, Betis y Ferencvaros

GRUPO H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham y Rapid de Viena

Cambio de formato en la Europa League

Desde este año, la clasificación de la fase de grupos de la UEFA Europa League tiene un cambio significativo. Los equipos que terminen primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final del torneo internacional. Sin embargo, ya no tendrán la clasificación directa.

Los que terminen segundos se enfrentarán en playoffs a los clubes que terminen terceros en la Champions League y sean trasladados al certamen, mientras que los equipos que finalicen la fase de grupos como terceros serán trasladados a los play-offs de la UEFA Europa Conference League.

