Frank Castañeda es una de las principales figuras del Sheriff Tiraspol. El club de la liga de Moldavia es una de las grandes sorpresas de la presente temporada de Champions League luego de vencer al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu. El colombiano es el capitán del plantel y confía en continuar brillando en el torneo.

En conversación AFP, el volante aseguró que el equipo vivía un verdadero “sueño”. “Cuando pasen unos meses me daré cuenta de la magnitud de lo que hicimos, como fue ganarle al Real Madrid en su campo, y de lo que estamos haciendo en Champions”, explicó el delantero de 27 años.

Sheriff lidera la llave D del máximo torneo europeo con seis unidades, tres más que el segundo, Real Madrid, en espera de la tercera fecha, donde tendrán que jugar ante el Inter de Milán.

El formado en el Deportivo Cali no logró debutar como profesional en el fútbol colombiano, pero ahora el éxito le sonríe. “Este buen momento no lo veo como una revancha. En el Deportivo Cali no pude debutar como profesional y te queda un sabor amargo porque quería debutar en el equipo de mis amores y no se pudo. Pero haber llegado a un partido de Champions en campo del Real Madrid y ganarle supera todas las expectativas como jugador profesional”, explica.

“Ahí no importa si querías debutar en el equipo de tus amores o en otro. Lo que importa es lo que estás viviendo, que supera todo lo pasado”, añade.

Castañeda, máximo goleador de la liga de Moldavia, la campaña pasada con 28 anotaciones, cree que pronto le podría llegar la oportunidad de jugar en la Selección Colombia.

“Es un sueño que sigue latente, que quiero cumplir, pero soy consciente de que todo es un proceso y tengo que esperar el momento que me toque. Tengo que seguir trabajando duro, dar el paso de jugar en un equipo más grande en Europa, continuar creciendo y sé que el llamado de la selección se va a dar”, afirma.

“Cuando haces grandes partidos, cuando sigues demostrando que puedes hacer grandes cosas, siempre vas a estar en los ojos de la selección y eso es lo que quiero seguir haciendo, seguir trabajando duro, y cuando llegue el momento estar preparado para estar en la selección”, finaliza.

Horas previas, Sheriff compartió imágenes de algunos de sus jugadores en el aeropuerto. En una de la fotografías publicadas en Instagram, destaca la legión de sudamericanos en el equipo: Dulanto, el brasileño Fernando Costanza y los colombianos Danilo Arboleda y Frank Castañeda, quienes posaron con una gran sonrisa.

“Foto tradicional. Volamos a Milán, deséanos suerte”, fue el mensaje que enviaron. El grupo está concentrado y motivado para seguir haciendo las cosas de la mejor manera, tal y como sucedió contra el Real Madrid, al cual ganó por 2-1 en el Santiago Bernabéu. Esta vez, se buscará repetir el plato con el cuadro de Lautaro Martínez, que llega de empatar sin goles contra Shakhtar.





