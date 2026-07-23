Desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín, este jueves 23 de julio se llevará a cabo el partido entre Santa Fe vs. Caracas FC EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 7:30 p.m.; en México comenzará a las 6:30 p.m.; en Bolivia, Chile y Venezuela a las 8:30 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 9:30 p.m.; y en España a las 2:30 a.m. del día siguiente. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO). En Colombia también estará disponible por Win Sports. Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Santa Fe vs. Caracas a través de ESPN para los operadores de televisión por cable. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO para quienes prefieran verlo por internet.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible mediante Disney Plus Premium y DGO.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de Win Sports y ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y DSports. Asimismo, los clientes de DIRECTV tendrán acceso a la transmisión mediante DGO.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en España?

En territorio español, el partido podrá verse mediante las plataformas y operadores que cuenten con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana, además del servicio de streaming correspondiente.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Disney Plus Premium. Asimismo, estará disponible mediante los operadores que incluyan la señal deportiva.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Cómo ver Santa Fe vs. Caracas en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN y DSports a través de DIRECTV. Asimismo, las plataformas Disney Plus Premium y DGO permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Santa Fe vs. Caracas se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Santa Fe)