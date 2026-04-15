Luis Díaz apareció en el momento más determinante de la serie para darle el pase a Bayern Múnich a las semifinales de la Champions League. A los 89 minutos, con un marcador global de 4-4, remató con pierna derecha, su disparo se desvió en el defensor Eder Militao y terminó en el fondo de la red. Como se recuerda, el encuentro de ida de los cuartos de final del torneo, disputado en Madrid, fue victoria bávara por 2-1, con goles de Luis Díaz y Harry Kane. El descuento de Real Madrid en aquel partido fue de Kylian Mbappé.

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