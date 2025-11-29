Bayern empataba 1-1 con el St. Pauli en el Allianz Arena por la jornada 12 de la Bundesliga. Y cuando parecía que el resultado finalizaría así, apareció Luis Díaz a los 90+3′ quien con un potente cabezazo le dio el gol de la victoria a los ‘bávaros’, rompiendo así el empate que venía rescatando. La jugada comenzó en campo del Bayern hasta que Joshua Kimmich alzó la mirada, sacó un centro al punto penal y encontró allí al colombiano que no dudó en buscar el arco rival.

SOBRE EL AUTOR Pedro Salazar Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.