Bayern empataba 1-1 con el St. Pauli en el Allianz Arena por la jornada 12 de la Bundesliga. Y cuando parecía que el resultado finalizaría así, apareció Luis Díaz a los 90+3′ quien con un potente cabezazo le dio el gol de la victoria a los ‘bávaros’, rompiendo así el empate que venía rescatando. La jugada comenzó en campo del Bayern hasta que Joshua Kimmich alzó la mirada, sacó un centro al punto penal y encontró allí al colombiano que no dudó en buscar el arco rival.
