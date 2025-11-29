Gol de Luis Díaz para el 2-1 del Bayern Múnich vs St. Pauli | VIDEO: ESPN 2
Gol de Luis Díaz para el 2-1 del Bayern Múnich vs St. Pauli | VIDEO: ESPN 2

empataba 1-1 con el St. Pauli en el Allianz Arena por la jornada 12 de la . Y cuando parecía que el resultado finalizaría así, apareció a los 90+3′ quien con un potente cabezazo le dio el gol de la victoria a los ‘bávaros’, rompiendo así el empate que venía rescatando. La jugada comenzó en campo del Bayern hasta que Joshua Kimmich alzó la mirada, sacó un centro al punto penal y encontró allí al colombiano que no dudó en buscar el arco rival.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

