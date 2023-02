Cuando el partido se puso complicado, apareció Rafael Santos Borré para poner la igualdad y la calma. El colombiano anotó el 2-2 en el duelo entre Eintracht Frankfurt vs. Darmstad por los octavos de final de la DFB Pokal. El exjugador de River Plate recibió una asistencia del alemán Mario Götze y no dudó en guardarla al fondo de la red. Una anotación importante para el equipo, que tiene el objetivo de seguir avanzando en el torneo.

Randal Kolo Muani había puesto el 1-0 a favor del Eintracht Frankfurt en el minuto 6 de juego. Sin embargo, al rondar la media hora, el mediocampista Mathias Honsak anotó un doblete (29′ y 31′) que puso contra las cuerdas al equipo local. El estadio Deutsche Bank Park quedó congelado con la parcial remontada.

Sin embargo, casi al fina del primer tiempo, apareció Rafael Santos Borré (44′) para poner la igualdad y traer la calma a la afición y el equipo. Mario Götze recibió el balón dentro del área y la cedió suavemente al colombiano, quien disparó con la pierna izquierda y mandó el balón al fondo del arco. Agarró la pelota y la llevó al mediocampo para jugar rápido.

Ya no hubo más minutos en el primer tiempo y se fueron al descanso. El gol de Rafael Santos Borré sirvió para que el equipo se vaya a los vestuarios con el marcador igualado. Y ahora deberá salir en el segundo tiempo en busca de la victoria. El partido estaba igualado, pero la hinchada local confía en poder ganar este duelo.

Frankfurt rechazó ofertas por Borré

El director deportivo del Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, aseguró que la salida del delantero colombiano no estaba en los planes. “Básicamente, no queremos dejar ir a ningún jugador. Tal vez prestemos a uno o dos jugadores, pero no venderemos a ningún jugador clave. Rafael Santos Borré sabe que queremos mantenerlo y no despedirlo. Sus representantes también lo saben”, comentó.

Rafael Santos Borré llegó a Alemania a mediados de 2021 con un contrato por cuatro años. Hasta ahora, ha completado 72 partidos, en los que anotó 14 goles y dio 10 asistencias. Asimismo, vio la tarjeta amarilla en siete ocasiones. El ‘cafetero’ fue importante para conseguir el título de la UEFA Europa League del 2021-2022.





