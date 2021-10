James Rodríguez necesita ‘quitarse la sal’ lo antes posible. El colombiano decidió dejar Everton esta temporada pensando en darle un giro positivo a su carrera. No tenía minutos en el cuadro ‘Toffees’ y decidió aceptar el reto de Al Rayyan con la esperanza de poder ser tomado en cuenta y, por qué no, ser convocado a la Selección de Colombia.

Por el momento, nada de esto ha sucedido. El volante sufre de molestias físicas y no ha podido debutar. De igual forma, Reinaldo Rueda reveló su lista de convocados para la próxima fecha triple de Eliminatorias y no está. A esto, se le ha sumado que su nombre no aparece en el juego de moda: FIFA 22.

Este viernes se lanzó al mercado mundialmente el conocido juego de fútbol, el cual, cuenta con las máximas estrellas del ‘Deporte Rey’. Los fanáticos podrán utilizar a Lionel Messi, a Robert Lewandowski, a Cristiano Ronaldo, pero no a James.

Los seguidores del cucuteño se quedarán con las ganas de utilizarlo debido a que el el juego no cuenta con licencia de la Liga de las Estrellas de Catar, por lo que no está el Al-Rayyan y, por ende, tampoco aparece el volante.

Además, la Selección Colombia tampoco está licenciada por el juego, por ello, en próximas actualizaciones, a pesar de que sea llamado por Rueda, no aparecerá el nombre de James.

James Rodríguez aún no puede debutar en Al Rayyan

Laurent Blanc confirmó en conferencia de prensa previa al juego con Al Ahli, lo que sucede con James Rodríguez en Al Rayyan. Reveló la razón por la que no estará presente este sábado 2 de octubre en la quinta jornada de la Liga de Qatar.

“Todos están esperando a los nuevos jugadores porque son buenos, pero creo que no están listos para este partido. James tiene un pequeño problema en la pantorrilla. En mi opinión es muy difícil ver a James en el juego ante Al Ahli, y tal vez en la próxima semana, en las próximas dos semanas, veremos con el staff médico”, comentó el francés en la conferencia, por lo que Al Rayyan buscará su primer triunfo de la temporada (tres empates y una derrota) sin el colombiano en cancha.

Para Blanc, no hay motivo para apurar los debuts de James y Steven Nzonzi. El francés es consciente que recién inician la campaña y arriesgarlos podría hacerlos perderse más partido de lo presupuestado. “Hay que esperar. Los dos nuevos jugadores no fueron contratados por Al Rayyan para jugar un partido o dos, sino para participar durante toda la temporada, y la temporada será larga”.





