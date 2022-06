James Rodríguez aterrizó en Qatar en septiembre del 2021 con la esperanza de volver a su mejor rendimiento futbolístico. Las lesiones y problemas extra futbolísticos generaron que el cucuteño no vuelva a ser aquel que brilló en Porto y fichó por el Real Madrid, pero le bastó para convertirse en el principal referente de Al Rayyan y volver a ser tomado en cuenta en la Selección Colombia.

El exEverton sumó 12 partidos jugados y cuatro goles anotados la temporada pasada y los fanáticos rojos esperan que pueda mejorar sus números con una buena pretemporada en la espalda; sin embargo, esto se complica debido a que el deseo del futbolista es volver al fútbol de Europa lo antes posible.

James todavía tiene contrato en suelo catarí, pero ya dio a conocer su decisión de partir, generando que más de un equipo pregunte por su situación. West Ham y Valencia fueron los candidatos que más sonaron en las últimas horas. A ellos, se les sumó uno más: Galatasaray de Turquía.

Según explicó el diario Takvim, el presidente del club turco, Dursun Özbek, quiere darle un regalo a la afición este verano y ese sería la inclusión de Rodríguez al equipo. En la institución son conscientes de que el volante no está en su mejor versión, pero creen que podrían sacarle el máximo provecho.

La principal complicación sería el salario. James actualmente gana cerca de 11.184.912 de euros al año, lo que significó un aumento de más del doble de los 4.5 millones de euros que percibía en el Everton. Si quiere llegar a Galatasaray, tendrá que reducir dicho monto.

¿James tiene opciones de llegar a Boca Juniors?

Desde el entorno de James Rodríguez lo ven como una gran oportunidad para revalorizarse en este mercado de fichajes. En tal sentido, Elkin Rodríguez, tío del atacante ‘cafetero’, reconoció que, por ejemplo, sumarse a Boca Juniors sería una tremenda vitrina.

“No es un retroceso volver a jugar a Sudamérica para James, miren el caso de ‘Juanfer’ Quintero que fue a River y ahí impulso su carrera. Estar en el mundo Boca para James sería reimpulsar su carrera y volver a su nivel”, manifestó el familiar de Rodríguez en una conversación con el programa partidario ‘Mundo Boca’.

En la misma línea, Elkin sostuvo que “la llegada de James a Boca sería ideal para relanzar su nivel y para que vuelva a tener su nombre en las órbitas grandes. ¡James es un talento innato! Suárez también lo es, pero un jugador como él no se ve mucho en el mundo”. Vale aclarar que la directiva ‘Xeneize’ no tuvo acercamiento alguno con el ex de Bayern Múnich.





