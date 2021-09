El pasado 31 de agosto la gran mayoría de mercados europeos cerraron y todo hace indicar que James Rodríguez continuaría en Everton esta temporada; sin embargo, pese a que sus opciones de salida se redujeron, aún hay algunos países que tienen las puertas abiertas para contratar a jugadores, por ello, su partida de los ‘Toffees’ continúa siendo una posibilidad.

El colombiano aún no tienen claro cuál sería su situación si continúa en el cuadro inglés. ‘Rafa’ Benitez, entrenador del equipo, dejó claro en las últimas semanas que no lo considera un futbolista indispensable. Jorge Mendes, su agente, intentó trasferirlo al fútbol italiano y al español, pero las ofertas no se concretaron. Esos mercados ya fueron descartados al igual que Francia e Inglaterra.

Según explica Infobae, en las últimas horas se habló de la posibilidad de que James aterrice en algún club de Portugal, Rusia y Turquía, donde el mercado de pases continúa abierto. El primero de ellos cerrará en tres semanas, mientras que los otros dos lo harán en seis días.

El club que tuvo más posibilidades de contar con James fue Porto, al que defendido entre el 2010 y 2013; sin embargo, el entrenador Sérgio Conceição prefirió no tocar el plantel en el presente mercado y eso complicó todo. Portugal tampoco parece ser una opción.

En Rusia se especuló de un interés de partes del Zenit, club en el que juega un colombiano, Wilmar Barrios, está en fase de grupos, parecía haber un espacio para James, pero todo quedó en rumores. Por su parte, en Turquía nunca sonó el apellido Rodríguez, pero algunos clubes podrían intentar contar con él.

James acaba de terminar la cuarentena de 10 días que tuvo que cumplir por tener contacto directo por coronavirus. Se perdió los dos primeros partidos de Premier League y tampoco pudo ser en el tercero debido a que tenía pocos entrenamientos.

La nula continuidad del volante generó que Reinaldo Rueda no lo convoque a los partidos por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 ante Bolivia, Paraguay y Chile. Si quiere volver a ser protagonista de la Selección Colombia tendrá que tener minutos y estar al “500%” como alguna vez explicó el entrenador.

Everton jugará la cuarta fecha de la Premier League después de esta jornada de Eliminatoria. Recibirá a Burnley el lunes 13 de septiembre.





