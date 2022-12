El partido está programado para este miércoles 28 de diciembre desde las 11:00 a.m. (horario de Perú y Colombia) en el Estadio Georgios Karaiskakis. James Rodríguez en Olympiacos vs. Asteras Tripolis EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Fútbol Libre y Star Plus por la fecha 15 de la Superliga de Grecia. Depor te trae el minuto a minuto, donde podrás ver los goles, las mejores jugadores y todas las incidencias del partido. No te lo puedes perder.

Las ligas europeas están de regreso y los futbolistas colombianos están teniendo acción. Este miércoles es el turno de James Rodríguez, quien fue convocado por el director técnico Míchel González para el partido entre Olympiacos y Asteras Tripolis por la Superliga de Grecia. El colombiano se ha ganado un puesto en el once titular.

Olympiacos llega a este partido luego de empatar 2-2 ante Giannina por la fecha 14. El equipo de Míchel estaba ganando con dos goles de Konstantinos Fortounis; sin embargo, en la segunda mitad Georgios Pamlidis y Angelos Liasos colocaron los tantos de la paridad. Un empate con sabor a derrota para el cuadro de James.

Cabe destacar que Olympiacos se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la Superliga de Grecia. El equipo del colombiano tiene 26 puntos y está a 12 unidades del líder Panathinaikos. A pesar de que es una diferencia importante, todavía quedan muchas fechas por jugar. El objetivo es remontar en la tabla en 2023.

Asteras Tripolis, por su parte, se ubica en el puesto 9 con 14 puntos. Llega a este duelo tras empatar sin goles vs. Volos. Si bien no está en la zona más baja de la tabla, debe comenzar a sumar puntos porque puede complicarse su permanencia en la Superliga de Grecia. Sin duda, se viene un partido importante vs. Olympiacos.

¿A qué hora juegan Olympiacos vs. Asteras?

Perú: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Brasil: 1:00 p.m.

Olympiacos vs. Asteras: dónde ver el partido

Para ver el partido entre Olympiacos vs. Asteras con James Rodríguez por la Superliga de Grecia hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en Colombia puedes seguirlo a través de Star Plus y ESPN.

Cabe resaltar que esta vez Star Plus tiene los derechos de transmisión de dicha liga para el territorio ‘cafetero’. Esto debido a que en el debut del jugador colombiano muchos hinchas no sabían en dónde sintonizar la competición por la falta de derechos en el territorio sudamericano.

