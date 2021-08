James Rodríguez tendría las maletas listas esperando solo la confirmación de un nuevo club, luego que se volviera a hablar de él como si tendría los días contados. Debido a su ausencia de los entrenamientos del Everton por haber tenido contacto con un positivo por Covid-19, el volante fue mencionado por el técnico Rafael Benítez en una reciente conferencia de prensa.

El técnico español, con quien no tiene una buena relación, indicó: “Entiendo que la gente quiere saberlo todo, pero la situación es que es jugador nuestro hasta el 31 de agosto. No estuvo disponible la semana pasada y no lo estará esta semana (ante el Leeds United), pero quizá lo esté la próxima”.

Las declaraciones ya son tomadas por la prensa internacional como una inminente salida del colombiano del Everton, luego que él mismo indicara algunas pistas: “Tengo fe en que esta temporada será buena para mí, se vienen cosas grandes para mí. De aquí al 30 de agosto puede pasar cualquier cosa, ni yo sé dónde jugaré, estaré donde las cosas salgan bien”, dijo en un reciente stream en su cuenta de Twitch.

La relación de Benítez con James es complicada desde que ambos coincidieron en el Real Madrid y todo se agrava más con la presencia del colombiano en stream, algo que no es del gusto del entrenador español.

El mercado de pases en Europa cierra el 31 de agosto y los rumores han vinculado a James con el Milan, Napoli y el Atlético de Madrid, pero ninguno con confirmación de negociaciones.

La presencia de James en la selección colombiana también es complicada, debido al reciente conflicto con el técnico Reinaldo Rueda, además de su falta de minutos, lo que lo aleja de una posible convocatoria para la fecha triple se septiembre.

