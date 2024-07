Si hay un jugador que mereció cada uno de los elogios en la Copa América 2024 es James Rodríguez. El mediocampista colombiano no solo brilló en el torneo, sino que se llevó el premio al mejor futbolista del certamen de Estados Unidos, ganándolo en cuatro oportunidades como el jugador más destacado de los partidos. Su actuación fue tan impactante que, a pesar de que Colombia no logró el título tras perder la final ante Argentina (1-0 tras gol de Lautaro Martínez), el ex del Real Madrid se consolidó como la figura indiscutible. Eso, a nivel de selección, porque en lo que respecta a club, su situación con Sao Paulo sigue siendo un misterio.

El volante ofensivo, de 33 años, parece tener otras prioridades antes que ponerse a las órdenes del técnico argentino Luis Zubeldía. Desde su llegada al banquillo del club brasileño en abril de 2024, James Rodríguez solo ha sido utilizado en un encuentro, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro en el equipo.

El presidente del Tricolor, Julio Casares, había mencionado en mayo que una buena participación de James en la Copa América podría abrirle las puertas a una transferencia a un club de mayor nivel, posiblemente marcando su regreso al fútbol europeo. Sin embargo, hasta el momento, no se conocen ofertas concretas por el colombiano.





Prioridades de James: fiesta y descanso





Después de su impresionante presentación en la Copa América, James Rodríguez parece tener sus propias prioridades. Según informó el medio brsaileño Globo, el jugador planea tomarse un tiempo para relajarse y disfrutar con amigos y familiares, aprovechando los días de descanso tras su participación en el torneo continental.

“El jugador, que cumplió 33 años el pasado 12 de julio, participará en una fiesta con amigos y familiares. Por lo tanto, no está disponible para el partido de este miércoles (17 de julio), contra Gremio, en Morumbi, y para el duelo contra Juventude, el domingo (21 de julio), en Brasilia”, señaló el medio citado.

La ausencia de James en los próximos partidos de Sao Paulo ha generado inquietud. El club aún no ha publicado una fecha oficial para su regreso, y las convocatorias de torneos permiten que los jugadores se tomen hasta dos días libres después de su último partido. Sin embargo, la situación de James parece más compleja.

“El portal web de São Paulo informó que ‘aún no ha publicado la fecha de regreso del jugador. Las convocatorias de torneos duran hasta dos días después de la fecha del último partido. En Palmeiras, el volante Richard Ríos se tomó un tiempo libre y recién regresará el sábado (20 de julio)’”, añadió Globo.

Todo indica que la permanencia de James en el club podría estar llegando a su fin. “La mayor tendencia es que el jugador acepte una propuesta y se vaya del Tricolor. Con el equipo formado, se teme que su presencia se convierta en un lastre para el técnico Luis Zubeldía, como sucedió con Thiago Carpini”.

James Rodríguez fue elegido el mejor jugador de la reciente Copa América. (Foto: Getty Images)

Los números de James Rodríguez en Copa América 2024





Con seis asistencias y un gol, James Rodríguez tuvo una participación directa en siete de los goles de su equipo, consolidándose como el jugador más influyente del campeonato. Su liderazgo en el campo fue fundamental para que Colombia llegara hasta la final, donde terminó perdiendo ante Argentina en el Hard Rock Stadium.

Tras la Copa América, Colombia enfrentará a Perú en la semana del 5 de septiembre. Un detalle no menor es que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó el Estadio Nacional y el Monumental como sus opciones para las localías de la ‘Blanquirroja’, por lo que el escenario del duelo se definirá pronto.





