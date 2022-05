La mediocre temporada que ha tenido la Juventus a nivel de la Serie A y al Champions League solo podía ser salvada por un título: la Copa Italia. Sin embargo, la ‘Vecchia Signora’ falló cuando menos debía y el último miércoles cayó en la final ante el Inter de Milán por un 4-2 que quedará para la historia por como se dio de principio a fin. Bajo ese contexto, Juan Guillermo Cuadrado, uno de los que estuvo los 120 minutos que duró el partido, fue uno de los señalados por la prensa italiana.

Y es que el hecho de haber perdido la final no es un dato menor para la ‘Juve’, pues tras once años se quedarán en blanco al finalizar la temporada luego de haber fracasado en todas las competencias que disputaron. Si bien Massimiliano Allegri es uno de los principales responsables, para ‘Calciomercatto’ muchos de los referentes no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Uno de ellos fue el antioqueño, pues el citado medio resumió su actuación como un jugador que “no fue capaz de marca la diferente contra Inter. Perisic aprovechó sus incursiones al ataque, cuando él intentó darle un empujón a su equipo”. La fragilidad defensiva que mostró Cuadrado fue uno de los puntos bajos de la Juventus y precisamente por su zona se gestó el cuarto gol de los ‘Nerazzurri’.

Así pues, Juan Guillermo Cuadrado solo recibió 5 puntos por parte de ‘Calciomercatto’, uno de los más bajos del equipo. Jugadores como Perin, Chiellini, Alex Sandro, Rabiot y Dybala se salvaron de las críticas, recibiendo una puntuación por encima de la media.

Aprovechando esta derrota en la final de la Copa Italia, algunos medios ‘tanos’ han puesto la lupa sobre la política de restructuración que se viene llevando en la Juventus, pues consideran que se les ha extendido el contrato a futbolistas que ya cumplieron su ciclo en Turín, entre ellos el exFiorentina.

Luego de esta caída, a la Juventus aún le queda cumplir con su calendario en la Serie A y recibirá a la Lazio el lunes 16 de mayo por la jornada 37. Con el boleto a la Champions League en el bolsillo, muchos hinchas esperan que termine la presente campaña para empezar a pensar en la que viene y en los posibles fichajes.





