Juan Fernando Quintero fue uno de los fichajes más esperados de la temporada en River Plate, por lo que cuando se confirmó su repatriación desde el Shenzhen FC de la Superliga China, todos creyeron que la negociación se había dado a costo cero por la deuda que tenía el equipo asiático con el colombiano. Sin embargo, tras las recientes investigaciones, esto no habría sido así.

Este jueves la Comisión Directiva del ‘Millo’ se reunió para esclarecer el asunto, y comunicó que la llegada del mediocampista al equipo se dio a través de un préstamo hasta el mes de diciembre con dos alternativas: comprar el 50% de su pase por 2 millones de dólares o el 100% por 4 millones.

Este informe, según señala el diario ‘Olé', dejó confundidos a los directivos de River porque se suponía, tal como se difundió cuando se oficializó la llegada del colombiano, que la negociación había llegado a buen puerto por la deuda del Shenzhen FC. Esto finalmente no fue así y el elenco del Monumental firmó un acuerdo de préstamo, aunque el panorama podría cambiar en los próximos días.

“El colombiano volvió a River en medio de un conflicto con Shenzhen y el club chino tiene una deuda importante con el futbolista, que debería saldar antes del 15 de abril. En caso de que esta deuda finalmente no se salde, Quintero podría considerarse en libertad de acción y ahí sí cambiarían las condiciones de la negociación con River”, señaló la cadena ‘TyC Sports’ respecto a este polémico asunto.

¿Pero que sucedería si el cuadro chino no cumple con pagarle a ‘Juanfer’ lo que le adeuda? Pues la ecuación es muy simple: si ellos no pagan, Quintero se quedaría con su pase y el contrato entre los ‘Jiazhaoye’ y River no tendría validez. “Todo se volvería a arreglar directamente con ‘Juanfer’, como estaba previsto”, acotó ‘Olé'

'Juanfer' Quintero está viviendo su segunda etapa en River Plate. (Foto: Getty Images)

Los números de ‘Juanfer’ tras su regreso

El ‘10′ ha disputado hasta la fecha diez partidos con los de Núñez, entre Copa de la Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores, acumulando un total de cuatro dianas. En el último compromiso del ‘Millo’ su ingreso fue clave para destrabar un complicado trámite ante Alianza Lima por el debut en la Copa, donde finalmente terminarían ganando con gol de Matías Suárez.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO