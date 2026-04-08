Junior vs Palmeiras se midieron, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN tuvo los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Olímpico Jaime Morón León (Cartagena, Colombia).

Junior vs Palmeiras EN VIVO: ver transmisión gratis por ESPN y Disney Plus