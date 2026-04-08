Junior vs Palmeiras se midieron, en el compromiso correspondiente por la fecha 1 de la fase de grupos de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN tuvo los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m. y tuvo lugar en el Estadio Olímpico Jaime Morón León (Cartagena, Colombia).

Junior vs Palmeiras EN VIVO: ver transmisión gratis por ESPN y Disney Plus
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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