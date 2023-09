Liverpool vs. Lask se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la primera fecha del Grupo E en la Europa League. El compromiso se llevará a cabo hoy, jueves 21 de septiembre, desde las 11:45 a.m. (hora peruana), en el estadio Raiffensen de Austria. ¡Siguen las emociones! ¡No se guardarán nada! La disputa contará con la presencia del futbolista colombiano Luis Díaz. Ambos cuadros comenzarán su travesía por el torneo europeo. No te pierdas todos los detalles en Depor. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica.





Dominik Szoboszlai jugador del mes en Liverpool. (Video: Twitter)





Liverpool vs. Lask: alineaciones

Kelleher; Bajcetic, Van Dijk, Konaté y Tsimikas; Elliot, Endo y Gravenberch; Diaz, Doak y Nuñez. Lask: Lawal; Luckender, Ziereis y Andrade; Jovicic, Fiecker, Horvath y Renner; Havel, Ljubicic y Zulj.