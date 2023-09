Liverpool vs. Tottenham chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Tottenham Hotspur Stadium por la fecha 7 de la Premier League. El compromiso está programado para el sábado 30 de septiembre desde las 11:30 de la mañana (hora colombiana y peruana) y será transmitido por ESPN y Star Plus para América Latina. Además, también se podrá ver por Fútbol Libre, pero no se recomienda buscar esta señal pirata. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

Liverpool se prepara para el duelo ante Tottenham por Premier League | VIDEO: @LFC

Liverpool vs. Tottenham: posibles alineaciones

Liverpool : Alisson; J. Gomez, J. Matip, V. van Dijk, A. Robertson; D. Szoboszlai, A. Mac Allister, C. Jones; M. Salah, L. Díaz, D. Núñez.

Tottenham: G. Vicario; P. Porro, C. Romero, M. van de Ven, D. Udogie; P. Sarr, Y. Bissouma, D. Kulusevski, J. Maddison, B. Johnson; S. Heung-Min.

