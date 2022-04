Liverpool vs. Villarreal (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) se enfrentan este miércoles 27 de abril en el partido de ida de las semifinales de Champions League 2021-2022. El partido se juega en Anfield desde las 2:00 p.m. (hora de Perú) y será transmitido vía ESPN y STAR Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias a través de Depor.com.

El equipo de Jürgen Klopp llega a este partido en un gran momento y es el único equipo con opciones de lograr el triplete (Liga, Copa y Champions), tras haber ganado ya la Carabao Cup. Además, se encuentra segundo en la Premier League y ahora los ingleses buscarán hacerse con una plaza en otra final para tratar de reeditar su éxito de 2019 cuando alzó por última vez la ‘Orejona’.

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Villarreal por la Champions League?

Perú – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Por su parte, Villarreal visita este miércoles al Liverpool en la ida de semifinales de la Champions League para intentar dejar atrás definitivamente la noche que rozó la final del torneo continental. 16 años después, el equipo español vuelve a estas instancias del campeonato europeo, la segunda de su historia, con ganas de olvidar la primera y hacer historia.

En la temporada 2005-2006, el ‘Submarino Amarillo’ rozó la gloria cuando tras perder 1-0 con el Arsenal en la ida, Juan Román Riquelme tenía la ocasión de igualar la eliminatoria. Con 0-0 en el marcador del estadio del Madrigal, el argentino falló un penal a cinco minutos del final que habría permitido al ‘Submarino’ seguir soñando con la final.

De esta manera, el Villarreal tiene una nueva oportunidad de la mano de Unai Emery, un especialista de la Europa League, al que todavía le falta la Orejona.

Liverpool vs. Villarreal: canal de transmisión

Para ver el partido entre Liverpool y Villarreal en Sudamérica puedes hacerlo a través de ESPN, mientras que en México y Centroamérica la señal habilitada es TNT Sports y HBO Max que desde esta temporada iniciaron con la transmisión tanto de la UEFA Champions League como de la UEFA Europa League.

Mientras que para seguir el encuentro desde España, lo puedes hacer vía Movistar Plus. Este es el único canal de TV que cuenta con los derechos de transmisión de este certamen, el más importante de Europa a nivel de clubes.

¿Dónde ver el partido Liverpool vs. Villarreal por la Champions League?

Si quieres seguir el partido Liverpool vs. Villarreal tienes las opciones de ESPN y Star Plus, mientras que en México lo podrás hacer vía TNT Sports GO, señal que transmite todos los encuentros del certamen. En España se podrá ver desde Movistar Plus, conectándote desde cualquier dispositivo móvil

Liverpool vs. Villarreal: posibles alineaciones del partido

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Keita, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mané

Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Keita, Fabinho, Thiago - Salah, Jota, Mané Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán - Parejo, Capoue, Coquelin - Lo Celso, Alcácer, Danjuma.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO