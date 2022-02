Si bien no pudo anotar ni asistir en la victoria del Liverpool sobre el Leicester City (2-0), el respaldo que ha recibido Luis Díaz luego de su gran desempeño en el partido ha sido unánime. El colombiano terminó siendo ovacionado por los hinchas en Anfield y con justa razón Virgil van Dijk, capitán del equipo, también quedó conforme con lo mostrado por el exPorto.

Uno de los principales problemas que han padecido los ‘Reds’ durante el último tiempo, ha sido la poca capacidad para sostener la competencia a lo largo de la recta final de cada temporada por las escasas variantes en el banquillo. El zaguero neerlandés considera que con la llegada del cafetero eso será parte del pasado y Jürgen Klopp podrá explotar más las características del equipo.

“La competencia en la delantera será interesante con el regreso de Sadio Mané. Luis Díaz también tuvo un debut fantástico. Salah, obviamente no necesitas decir mucho sobre él. ‘Taki’ (Takumi Minamino), ‘Bobby’ (Roberto Firmino)”, mencionó Van Dijk, destacando la gran cantidad de variantes que tiene el Liverpool en ofensiva.

“¡El entrenador tiene un trabajo difícil en sus manos! Pero es sólo algo bueno porque necesitamos a todos”, añadió el defensor de 30 años. Precisamente Mané se sumó a los entrenamientos del equipo después de haber estado celebrando en Senegal la obtención de la Copa Africana de Naciones con su selección

“Jugamos cada tres días y todos tienen que sentirse involucrados y responsables también. Creo que ese es el caso, así que vamos por ello, disfrutémoslo y ayudémonos unos a otros”, destacó el nacido en Breda en referencia a la compenetración que deberá tener el plantel para poder sostener el nivel en esta etapa complicada de la campaña.

Luis Díaz participó gestando la jugada que terminó en el 2-0 del Liverpool sobre el Leicester City. (Foto: Getty Images)

Jürgen Klopp se sincera sobre la obtención de la Premier

El Liverpool ha demostrado en las últimas semanas ser uno de los equipos en mejor forma en Inglaterra. Goles por doquier dan cuenta que el cuadro de Merseyside anda en un espectacular momento. Sin embargo, Jürgen Klopp, entrenador del cuadro inglés, ve misión imposible cazar al Manchester City en la pelea por la Premier League. El técnico alemán descartó poder atrapar a los dirigidos por Josep Guardiola, que les sacan nueve puntos en la clasificación de la Liga inglesa, aunque los ‘Reds’ cuentan con un partido menos.

“No estoy seguro de que estemos en una posición para estar en sus talones. No tenemos oportunidades para cogerlos, pero eso no quiere decir que no tengamos que intentar hacer la mejor temporada que podamos”, dijo el alemán tras batir al Leicester City y recortar la distancia en la tabla.

Además, aún queda un enfrentamiento directo entre City y Liverpool en el Etihad Stadium, el próximo 9 de abril, por lo que la diferencia entre ambos equipos podría reducirse hasta los tres puntos si el Liverpool ganara este encuentro y el que tiene pendiente contra el Leeds United.

“Tenemos que ganar nuestros partidos. Ponernos la camiseta, salir al campo y ganar. Ganar al Leicester era muy importante. No pensamos en cazar al City, porque hay muchos equipos detrás de nosotros que quieren cazarnos a nosotros”, añadió Klopp.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Luis Díaz colaboró para el 2-0 marcado por Diogo Jota en Liverpool vs. Leicester City por Premier League. (Video: ESPN)