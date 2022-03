Este miércoles la Premier League se paralizará por uno de los duelos más decisivos de la temporada: Liverpool (66) visitará el Emirates Stadium con la consigna de vencer al Arsenal y quedar a un solo punto del Manchester City (70), actual líder del torneo. Bajo este contexto, Arsene Wenger, extécnico de los ‘Gunners’, dio su perspectiva de este partido y se animó a opinar sobre Luis Díaz, la última incorporación de los ‘Reds’ que ha deslumbrado a toda Inglaterra.

Aunque todo hace indicar que Jürgen Klopp reservará al colombiano en el banquillo de suplentes, Wenger opinó que si el elenco de Anfield aún tiene chances de ganar la Premier League, es gracias a la vertiginosa irrupción del exPorto en el juego del equipo. Para el estratega francés su despliegue por la banda izquierda ha sido fundamental para destrabar algunos partidos.

“No se puede descartar por completo. Todavía es posible para el Liverpool. Yo diría por haber comprado a Luis Díaz. Me gusta él. Es móvil, pelea, parece que puede marcar goles. Es un jugador de fútbol moderno y, en general, sí, debo decir que me gusta mucho”, comentó ‘Le Professeur’ en diálogo con ‘Bein Sports’.

Luis Díaz llegó a Liverpool en febrero de este año procedente de Porto. (Foto: Agencias)

Luis Díaz se ha adaptado rápidamente a su nuevo club y no le ha costado pasar de jugar en la Primeira Liga de Portugal a competir en la Premier League, el torneo más competitivo de toda Europa. En poco más de un mes el guajiro ya lleva dos goles con el Liverpool y ya ha levantado su primer título, siendo clave para vencer al Chelsea en la final de la Carabao Cup.

De vencer a los londinenses, el equipo de Klopp se pondrá a un punto de los ‘Citizens’ y quedarán a tiro para robarles el liderato, esto debido a que aún tienen que verse las caras en el Etihad Stadium el 10 de abril. Sin duda alguna dicho compromiso definirá el destino de ambos en este campeonato.

Por otro lado, Díaz espera disputar la mayor cantidad de partidos posibles con el Liverpool para llegar a plenitud a los duelos decisivos de la Selección Colombia en las Eliminatorias Qatar 2022. Los dirigidos por Reinaldo Rueda no la tendrán nada fácil ante Bolivia y Venezuela, por lo que la calidad del exJunior será clave para que sigan soñando con clasificar a la próxima justa mundialista.





